Nechte si urážky, vzkypěla Jermanová. Migrační pakt vyvolal v debatě hádku

Debata se vyostřila, když Žáček řekl, že ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN jel do Bruselu vyjednávat o migračním paktu s mandátem vlády. Pokorná Jermanová s ním nesouhlasila. „Jste arogantní,“ osočila ho. Vládu obvinila z urychleného jednání kvůli blížícím se volbám.

„Vít Rakušan samozřejmě vycházel z pozice aktuální vlády, ale vyjednávání je minimálně trialog,“ sdělil v debatě Žáček. „Kde berete drzost být tak arogantní? Obhajujete něco, co je neobhajitelné. Mandát neměl,“ reagovala na něj exhejtmanka Středočeského kraje Pokorná Jermanová. „I vláda byla překvapená,“ zdůvodnila své tvrzení, že Rakušan vyjednával bez vědomí pětikoalice.

Podle Žáčka celé vyjednávání o minulý týden Evropským parlamentem přijaté dohodě trvalo osm let, tedy probíhalo i v době, kdy bylo u moci nyní opoziční ANO v čele s Andrejem Babišem.

„Když jsme to tenkrát projednávali a vy jste byli v opozici, nevšimla jsem si, že byste křičeli, že to nechcete. Podporovali jste nás, ale teď je to najednou jinak,“ řekla Žáčkovi poslankyně ANO. Vláda podle ní vyjednávání záměrně urychlila, aby ke schválení došlo ještě před volbami. „Rakušan si před Evropskou komisí musel nahonit triko, jak je skvělej,“ komentovala.

Žáček tvrdí, že s vyjednáváním nyní pomáhaly odbornice, které se mu věnovaly i ve vládě Babiše. „Všechno, co říkáte, tyto dámy naprosto uráží. Když je politická amatérka takto osočuje,“ řekl Pokorné Jermanové. „V politice jsem možná dýl než vy. Nechte si urážky od cesty,“ reagovala na něj. Moderátorka měla co dělat, aby hádku nakonec utnula.

Vyostřená debata o migračním paktu mezi vládními stranami a opozicí probíhá už bezmála týden. Ve středu se tématu věnovali poslanci na mimořádné schůzi, kterou svolalo ANO. To s dohodou, o níž se víc dočtete zde, stejně jako hnutí SPD nesouhlasí. „Pakt není dokonalý, ale je to posun,“ uvedl ve Sněmovně Rakušan.