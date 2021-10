Jedno místo a dost. Piráti jsou známí zaklínači nekumulování funkcí a jako takoví prosazovali i zákon o klouzavém mandátu. Výsledky voleb ale na prosazování manter nehledí a leckdy je dovedou pěkně zkomplikovat. To teď řeší i Piráti. Pokud by totiž postupovali podle svých pravidel, pak by se jejich poslanecký miniklub ještě zmenšil.