Policie kvůli ostrému zásahu strážníků proti muži bez roušky v Uherském Hradišti zkoumá kamerové záznamy

Uherské Hradiště Policie prověřuje středeční zásah strážníků v Uherském Hradišti proti muži bez roušky, zkoumá záznamy kamer a hledá svědky, řekla v pátek policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Podle čtvrtečního vyjádření starosty Stanislava Blahy (ODS) postupovala dvoučlenná hlídka v souladu s předpisy. Zákrok byl však z jeho pohledu nepřiměřený a lidsky necitlivý. Oba strážníci jsou postaveni mimo službu.

„Oznámení týkající se zákroku strážníků jsme přijali včera (ve čtvrtek) odpoledne, a to jak ze strany občanů, tak i ze strany městského úřadu prostřednictvím pana starosty. V tuto chvíli jednání strážníků prověřujeme. Zkoumáme kamerové záznamy a hledáme svědky události,“ uvedla Kyšnerová.



Strážníci ve středu odpoledne v Havlíčkově ulici zjistili, že muž nemá zakrytá ústa a nos, což je nyní v zástavbě povinné. Muž podle Blahy opakovaně odmítl prokázat svou totožnost a zakrýt si ústa a nos a přes výzvy strážníků chtěl s dítětem odejít. Poté, co se mu strážník postavil do cesty, ho podle starosty odstrčil rukou. Strážníci pak muže strhli k zemi a znehybnili. Zákrok zachycuje amatérské video, na němž je vidět i plačícího chlapce, s kterým muž po ulici šel.

Právní zástupce Filip Petráš ve čtvrtek v tiskovém prohlášení uvedl, že hlídka městské policie jeho klienta po incidentu odvedla na služebnu a tříletého syna zpacifikovaného muže ponechala samotného na ulici. „Následně byl syn přiveden na služebnu městské police prodavačkou z pekárny,“ napsal Petráš. Dítě pak podle něj bylo společně s mužem v cele.



Velitel uherskohradišťské městské policie Vlastimil Pauřík však v pátek řekl, že na služebně městské policie žádná cela není. „Je to průchozí chodba, která je rozdělena brankou. Používá se při hlavním vchodu do budovy, akorát část pro zaměstnance je oddělená. Do žádné cely jsme je nezavřeli. Muž seděl na židli v průchodu pár minut. Po poradě s právníkem nám ukázal občanský průkaz. Kdyby to neudělal, přistaveným vozidlem bychom ho převezli na Policii České republiky,“ uvedl Pauřík.



Starosta i velitel městské policie se ve čtvrtek za incident omluvili. Odmítli, že by dítě zůstalo na ulici bez dozoru. Podle Pauříka ho chvíli hlídala prodavačka z obchodu a pak další přivolaná hlídka.

Podle Petráše si muž s dítětem ochranné prostředky sundali na cestu asi 30 metrů mezi obchodem a autem. Poté, co je zastavili strážníci, se podle něj muž hájil tím, že se chce nadýchat čerstvého vzduchu. Legitimovat se jim podle právníka odmítl a chtěl se jim věnovat až poté, co usadí dítě do automobilu. „Následně příslušníci městské policie použili donucovací prostředky,“ uvedl Petráš.

Povinnost mít zakryté dýchací cesty vyplývá z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. Předvedený muž se podle města mohl dopustit dalšího přestupku také neuposlechnutím výzvy úřední osoby.