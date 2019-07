Policie navrhla obžalovat muže kvůli loupeži a vraždě na benzince v Nelahozevsi

Praha Policisté navrhli obžalovat dva muže stíhané kvůli loňskému přepadení pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku a vraždě čerpadlářky. Hrozí jim až deset, respektive až 20 let, případně výjimečný trest, uvedla v pátek policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Tragédie, která vyvolala velkou pozornost veřejnosti, se stala loni v noci na 3. prosince. Maskovaní pachatelé ve věku 26 a 32 let vtrhli na čerpací stanici. Jeden měl krátkou střelnou zbraň, kterou zastřelil osmapadesátiletou čerpadlářku. Lupiči odcizili pokladnu s 10 000 Kč, tři kartony cigaret a další drobnosti zhruba za 20 000 korun.



Kriminalisté zadrželi podezřelé v polovině ledna, mladšího v Kralupech nad Vltavou a staršího ve Vojkovicích na Mělnicku. Druhého z nich obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy a nedovoleného ozbrojování.

Oba muže vzal soudce na návrh státního zástupce do vyšetřovací vazby, kde jsou i nyní. Mladšímu hrozí v případě uznání viny dva až deset let, staršímu 15 až 20 let, případně výjimečný trest.