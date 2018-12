‚Nechytí je, nebude klid.‘ Lidé z obce, kde došlo k vraždě pumpařky, mají strach

NELAHOZEVES Nespočet hořících svíček, položené růže a cedule s výmluvným nápisem „promiňte, mimo provoz“. Čerpací stanice na okraji středočeské Nelahozevse, kde byla v pondělí nad ránem chladnokrevně zastřelena obsluhující žena, je již pátým dnem obehnána policejní páskou. U řidičů oblíbené místo na hlavním tahu mezi Mělníkem a Kralupy nad Vltavou zeje prázdnotou. Auta u něj zastavují zřídka, když lidé přijedou uctít památku zemřelé.

„Manžel si s vámi vždy povídal a hezky jste se zdravili,“ stojí na jednom z několika vzpomínkových psaní, která od počátku týdne zaplnila příjezdovou cestu k benzince. Věnovány jsou osmapadesátileté Janě. Na pumpě pracovala jako obsluha řadu let. Noční směna z neděle na pondělí se jí ovšem stala osudná.

Bylo něco málo po půl třetí, Jana domyla tankovací stojany a vrátila se za pult benzinky. Nestihla ale zamknout vchodové dveře. Krátce nato dovnitř vtrhli dva maskovaní lupiči. Jeden z nich za chůze vytasil zbraň a bez rozpaků po čerpadlářce vystřelil. Ta zraněním na místě podlehla.

Ze záběrů, které policisté zveřejnili, je patrné, že vrah posléze popadl pokladnu a utekl. V ní mělo být přibližně deset tisíc korun. Jeho komplic sebral cigarety a další zboží. Kriminalisté po dvojici dosud bezvýsledně pátrají. Pracují mimo jiné s verzí, že jeden z pachatelů byl žena či zdravotně indisponovaný muž. Nasvědčuje tomu zvláštně rozevlátá chůze.

‚Dokud je nechytí, nebude klid’

Pumpa je od takřka dvoutisícové obce poměrně vzdálená. Leží na odlehlém místě. Stovky metrů kolem není žádné stavení, jen pole a železniční trať. Místní obyvatele přesto svírají obavy.



„Upřímně mám trochu strach i z vás,“ říká nedůvěřivě redaktorovi paní Jana. Sama pracuje jako prodavačka v Kralupech nad Vltavou a také v odlehlé oblasti. „Už jednou zabili. Dokud je nechytí, nebude tu klid,“ míní. „Bojím se, když je ještě nenašli,“ doplňuje ji paní Ludmila.

O poznání klidnější jsou zaměstnanci okolních čerpacích stanic. Na tragickou událost a skutečnost, že by se mohli ocitnout v podobném ohrožení, se snaží nemyslet. Jedním dechem ovšem dodávají, že to není jednoduché. Zákazníci jim pondělní incident neustále připomínají. „Není chvilka, aby se o tom nikdo nezmínil,“ přibližuje obsluha benzinky ve tři kilometry vzdálených Veltrusech. „Všichni se ptají, co přesně se stalo nebo jestli mám strach. Kdybych přemýšlela nad tím, že se mi může něco stát, tak bych tu nemohla pracovat,“ tvrdí pumpařka z nedaleké Nové Vsi.

VIDEO: Další video z pumpy na Mělnicku, pachatelé byli na místě 40 vteřin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S nelahozeveskou kolegyní podle svých slov přišla párkrát do kontaktu. To když ji zastřelená Jana přijela jednou za čas požádat o rozměnění peněz. „Byla to milá, fajnová paní,“ říká. Vlídně o usmrcené hovoří všichni místní, s nimiž server Lidovky.cz hovořil. Včetně starosty Nelahozevse Jakuba Bryndy. Čerpadlářku znal od vidění. „Moc příjemná dáma,“ hodnotí.



Obec podle něj zvažuje, že pozůstalé finančně podpoří. Rozhodnout o tom ale teprve musí zastupitelstvo. Radnice prozatím ani není v kontaktu s rodinou, čeká na opadnutí mediálního zájmu. „Je to tragédie, obzvláště v době svátků,“ dodává starosta.

Společnost Radius, jež benzinku v Nelahozevsi provozuje, chce čerpací stanice znovu zprovoznit až ve chvíli, kdy k ní lidé přestanou nosit květiny a zapalovat svíčky. Otevřena by však měla být již pouze přes den. „V noci už to nechci provozovat,“ prohlašuje jednatel a spolumajitel firmy Zdeněk Tetour. Více se s ohledem na pozůstalé nechce neštěstí dále komentovat.

Čerpací stanice leží na hlavním tahu z Mělníka do Kralup nad Vltavou.

Na pondělní čin zareagovali už i vedoucí přilehlých pump. Na jejich pracovníky nově na požádání dohlíží - nejen ve večerních hodinách - bezpečnostní služba či městská a státní policie. „Včera (ve středu) večer dokonce přijel kolega a byli jsme tu ve dvou. Dneska by měl také dorazit,“ líčí veltruská čerpadlářka. Ta se mimo jiné podivuje nad tím, co lupiče na čerpacích stanicích tolik láká, neboť pokladny prý většinou ukrývají nižší finanční obnosy. Vyšší částky jsou vždy průběžně pro jistotu ukládány do trezoru. Ostatně to ukázal i tento případ.



Pachatelům hrozí za vraždu v případě odsouzení 15 až 20 let za mřížemi.