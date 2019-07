Policie obmění většinu alkohol testerů. Zaplatí za ně přes sto milionů korun

PRAHA Řidiči, kteří se v následujících měsících podrobí silniční kontrole, budou dost možná „foukat“ do nových alkohol testerů. Česká policie během čtyř let obmění dva tisíce těchto přístrojů. Vyjdou ji na více než sto milionů korun.

„Nákup přístrojů Dräger Alcotest 7510 je z větší části obměnou stávajících přístrojů, část z nich slouží jako doplnění,“ odůvodnila pro LN nákup policejní mluvčí Hana Rubášová. Nové analyzátory přijdou strážcům zákona vhod. Nestřízlivý stav patří k častým prohřeškům motoristů a nezřídka vede kdopravním nehodám.

Podle dopravního experta Romana Budského z Platformy Vize0 jde o spolehlivá zařízení. „Neslyšel jsem, že by u nich docházelo k významné odchylce,“ přiblížil. Jeho slova potvrzuje fakt, že výstup ze zmíněných přístrojů lze použít jako důkaz v dalším řízení. Šofér tak již nemusí podstoupit odběr krve.

Přístroj Dräger Alcotest 7510 od německé společnosti Dräger Safety.

Do roku 2022 by policie měla od německého výrobce Dräger Safety, jenž je považován za světového lídra v oboru, pořídit dva tisíce testerů. Vyjdou ji na bezmála 78 milionů korun s DPH. Cena jednoho se tak pohybuje kolem 39 tisíc (včetně DPH). Za dalších 24,5 milionu s DPH pořídí bezpečnostní sbor šest milionů náústků. Vyplývá to z veřejného registru smluv.

Aktuálně čeští policisté disponují dohromady 3194 kusy alkohol testerů. Většina z nich pochází od stejného výrobce jako aktuálně pořizované příslušenství, jde o model Dräger Alcotest 7510 a jeho předchůdce 7410. První várku nových alkohol testerů, konkrétně 432 kusů, by policisté měli obdržet ještě v letošním roce, zbylé se k nim dostanou postupně během příštích tří let.

Od současných – několik let starých – přístrojů by se podle vyjádření policejní mluvčí neměly nijak lišit. Poté, co do nich kontrolovaný řidič foukne, by měly výsledek ukázat nejpozději do 20 sekund. Protokol o provedené zkoušce se záhy vytiskne na přenosných tiskárnách, které jsou jejich součástí. Přístroje zároveň umožní pasivní odběr vzorku dechu. Jinak řečeno: bude možné jimi detekovat alkohol u nespolupracujících osob. Rovněž budou disponovat interní pamětí pro uložení až pěti tisíc výsledků měření s možností jejich přenosu do počítače.

Chybující detektory

Něco takového naopak nelze říct o testerech, které policie využívá u řidičů pro zjišťování přítomnosti drog v krvi. Detektory Drugwipe 5S dělají chyby, v jejichž důsledku přijdou ročně desítky šoférů o řidičský průkaz. Při zhruba každé desáté kontrole totiž ukážou požití návykových látek i u motoristů, již je neužili. Policie o chybách ví, vůči testerům však dle dřívějších vyjádření nemá žádné výhrady, neboť jsou pouze orientační.

V Česku od roku 2010 platí, že dopravní policisté musejí každou silniční kontrolu zahajovat dechovou zkouškou. Alkohol testery jsou tak hojně využívány. Kromě řidičů podstupují tyto zkoušky také chodci, využívány jsou rovněž při výsleších. Statistiky, kolik lidí se kontrole podrobí, ovšem policisté neevidují.