Těžkooděnec udeřil obuškem muže na Majálesu, policie incident prověřuje

Mlátit typka s telefonem v ruce do spánku obuškem to je diagnóza, nečekám že by tenhle váš debil doatal jakejkoliv postih @PolicieCZ. Jste uplne stejna banda ktera mlatila lidi v 89, jen mate jiny uniformy. Hlavne ze projdete psychotestama, vy narušenci. https://t.co/noF4ph6xQL