Politická přetlačovaná skupiny PPF. Co znamená setkání Kellnera a Kubery?

PRAHA Byť zástupci skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera tvrdí, že nechtějí být vtahováni do politických her, protože jim jde o podnikání, svým jednáním se do nich sami dostávají. Do politické přetlačované se skupina PPF dostala kvůli pondělnímu setkání svého šéfa Petra Kellnera s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS). Jak zjistily LN, zúčastnil se ho i Vladimír Mlynář, Kellnerův styčný důstojník pro vztahy s politickým světem.

Ačkoli redakce žádala PPF o vysvětlení, proč se schůzka odehrála za zavřenými dveřmi, když Kellner odmítl pozvánku senátorů ze zahraničního výboru, mluvčí jen odkázala na tiskovou zprávu Senátu. V ní ale čtenář odpověď nenajde. V prohlášení se jen píše, že „zástupci PPF seznámili Kuberu s aktivitami skupiny a podnikatelským prostředím na trzích v Číně, Indii, Filipínách, ve Vietnamu a Indonésii“. Dotkli se i nedávné mezinárodní konference v Praze o bezpečnosti sítí 5G. A šéfa Senátu ujistili, že budou dodržovat zákon.



Pozoruhodné je, že v Kuberově týmu v Senátu pracuje Pavlína Mlynářová, manželka Vladimíra Mlynáře, ředitele pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF. Kuberovi radí se zahraniční politikou. „To s PPF absolutně nemá žádnou souvislost. Vybral jsem si ji proto, že je schopná poradkyně se zkušenostmi se zahraniční politikou,“ řekl už v lednu Kubera serveru iRozhlas.cz. Včera na dotaz k roli Mlynářové v přípravě svého setkání s Kellnerem nereagoval. Mlynář na stejnou otázku LN odpověděl pouze dvoupísmenkovou SMS zprávou „ne“.

To však senátory neuklidnilo. Otevřeně o problematické poradkyni mluví šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer. „Pokud by Kuberovi připravila podklady jeho poradkyně, tedy žena manažera skupiny PPF, pak bych to měl za nebezpečné. Mohla by splňovat kritérium jednání osoby ve vážném konfliktu zájmů,“ napsal LN. S Mlynářovou kvůli tomu už mluvil, aby se nastavila pravidla. „Upozornil jsem ji, že by neměla být u jednání výboru. A to hlavně ve chvíli, kdy jednáme o bezpečnostních otázkách, jež firma jejího muže nastolila masivní podporou technologie z komunistické Číny,“ uvedl Fischer s tím, že pozvání pro Kellnera na jednání výboru platí dál.

Za PPF stejně jako za Huawei dlouhodobě lobbuje prezident Miloš Zeman. S Kellnerem oficiálně jednal na Hradě a navštívil s ním před pěti lety prezidenta Číny Si Ťin-pchinga. A z Pekingu se hlava státu vrátila letounem pronajatým PPF.