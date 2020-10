Poslanci projednají žádost o prodloužení nouzového stavu, vojenské zdravotníky i daně

Praha Sněmovna by mohla tento týden projednávat předpokládanou žádost vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru. Před schvalováním je také poskytnutí jednorázového příspěvku 5000 korun všem důchodcům.

Poslanci by měli projednat rovněž souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku. Do sněmovního finále by mohli poslat vládní návrh širších daňových změn, který by mohl zahrnout také výraznější snížení daní většině zaměstnanců.

Poslanci se sejdou v úterý odpoledne. Kromě projednání pobytu vojenských zdravotníků budou vzhledem k epidemii nového koronaviru nadále zasedat v polovičním počtu. Ke schválení působení cizích vojáků v Česku jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich.

Žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu bude vláda schvalovat v úterý v poledne. Sněmovna by návrh projednala pravděpodobně v pátek.

Už v úterý by poslanci měli schvalovat vládní návrh, podle kterého by mohlo přicestovat do Česka na pomoc s epidemií covidu-19 až 300 vojenských zdravotníků ze spojeneckých zemí až na 90 dnů. Návrh podléhá souhlasu obou parlamentních komor, Senát jej projedná zřejmě ve čtvrtek. Zatím je dojednán příjezd 28 lékařů Národní gardy ze Spojených států. Dorazit by měli koncem týdne.

Příspěvek 5000 korun by měli podle vládního návrhu dostat starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí v prosinci. Rozpočtové náklady se odhadují na 15 miliard korun. Sociální výbor podpořil z desítky poslaneckých úprav jedinou. Doporučil schválit pozměňovací návrh ODS, podle kterého by se starším penzistům zvyšoval měsíční důchod o 1000 korun po 25 letech v penzi místo po dovršení 85 let věku, jako je tomu nyní. Sněmovna bude o podobě předlohy hlasovat zřejmě v pátek.

Návrh daňových změn předpokládá zejména zavedení stravenkového peněžitého paušálu jako alternativy k nynějším stravenkám a vyšší zdanění cigaret. Rozpočtový výbor chce do předlohy zařadit také snížení spotřební daně z nafty nebo možnost mimořádných odpisů majetku pro podnikatele a firmy. Snížení daně z příjmu většiny zaměstnanců na 15 procent chce spolu s avizovaným zrušením superhrubé mzdy podat k vládní předloze premiér Andrej Babiš (ANO). Nyní činí efektivní zdanění 20,1 procenta.

Ve druhém čtení by Sněmovna měla projednat také širší změny v exekucích. Ústavně-právní výbor odmítl návrhy na zavedení místní příslušnosti exekutorů a nechce uzákonit ani slučování exekucí na jednoho dlužníka u jednoho exekutora. Sněmovna by mohla ve finále schválit na návrh vlády zejména zálohy věřitelů na náklady vymáhání dluhu a zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Z poslaneckých snah by mohly dostat šanci mimo jiné úpravy, které míří na některé dluhy z minulosti.

V úvodním kole by poslanci mohli začít projednávat sporný návrh nového stavebního zákona, od něhož si vláda slibuje výrazné urychlení a zjednodušení stavebního řízení. Podle odborníků se řízení novým zákonem zrychlí, mohou být ovšem narušeny veřejné zájmy. Zástupci některých opozičních stran pokládají vládní předlohu za nepřipravenou a nekoncepční, k zamýšleným cílům podle nich nepovede

.