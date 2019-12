Poslední slovo Ondřeje Neffa: Fake news

Světem obchází strašidlo fake news. Poslouchám v rádiu mladého génia. Chlubí se, že svůj světonázor čerpá z alternativních webů a nějaké rádio, rozuměl jsem veřejnoprávní rádio nebo televize, ho nezajímá. Můj ty smutku a zármutku, v jeho hlavě bych chtěl dělat skladníka! Přirovnávám internet k městu. Nahoře jsou domy, ulice, parky – a dole kanalizační síť a v ní tečou splašky a žijí tam krysy. To jsou diskuse na internetu.

Můžeme nad tím lamentovat, můžeme to řešit tak, že do kanálu nelezem a alternáty otevíráme jen z klinického zájmu. Příčina je očividná. Internet umožňuje komukoli cokoli napsat a poslat do světa, a čím větší je to blbost, tím větší šanci to má, protože lidi milují blbosti. Změní to svět? Už ho to změnilo. Nemohlo nezměnit.