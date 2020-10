Povolování restrikcí od listopadu? Vyloučeno, podle statistiků reprodukční číslo nemá šanci klesnout

PRAHA Magickou hranicí, od které bude podle vládních prohlášení možné povolovat v restrikcích, je hodnota reprodukčního čísla na 0,8. Když opadne pod jedničku, značí to, že šíření epidemie se dostalo pod kontrolu. Jenomže ani nejoptimističtější predikce zdravotnických statistiků nepočítá s tím, že by se něco takového do začátku listopadu mohlo povést.

„Úplné zastavení růstu je při stávajícím vývoji málo pravděpodobné. Proto prediktivní scénáře kalkulují v optimistické části pouze se zpomalením růstu, tedy s poklesem současné hodnoty reprodukčního čísla na 1,1,“ uvádí materiál Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) z tohoto pondělí.



Varianta s poklesem na 1,1, což pořád bude znamenat šířící se nákazu, přitom počítá s absolutně důsledným dodržováním hygienických pravidel „rouška, rozestup, mytí rukou“ a s polovičním poklesem sociálních kontaktů, než tomu bylo před poslední vlnou omezení.

Proto vládní politici, třebaže úplný lockdown nezavedli, úzkostlivě nabádají Čechy, aby nikam nechodili. „Prosím vás všechny, zůstaňte doma. Pokud není možné pracovat z domova, jděte do práce, na nákup, zařídit nezbytné věci a domů,“ uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Jediné, co se na začátku listopadu jistě vrátí do normálu, jsou první stupně základních škol. Prymula uvedl, že se děti vrátí do lavic za všech okolností, i kdyby reprodukční číslo divočelo. Zároveň naznačil, že se toto uvolnění bude muset dorovnat ubráním sociálních kontaktů někde jinde. Moc možností přitom už nezbývá, otevřené zbyly už jenom služby a obchody.

Zároveň na začátku listopadu skončí nouzový stav, vyhlášený vládou, pro jeho další pokračování by byl nutný souhlas sněmovny. Vláda nemůže omezovat volný pohyb, kulturu nebo restaurace bez tohoto instrumentu, bude to však potřebovat udělat, aby reprodukční číslo srazila pod jedna z aktuální hodnoty 1,53. Predikce ÚZIS, i ta nejnadějnější, jasně říká, že ani stávající opatření to do konce nynějšího nouzového stavu nedovedou. Zda si dolní komoře o prodloužení řeknou, ministři po dotazu serveru Lidovky.cz neupřesnili.

Prosím vás všechny, zůstaňte doma. Pokud není možné pracovat z domova, jděte do práce, případně na nákup, zařídit nezbytné věci, a domů. Velmi vás o to žádám. pic.twitter.com/Ikx5MiBAGU — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 14, 2020

Omezení kontaktů se do vývoje epidemie koronaviru propisuje se zpožděním, efekty začne přinášet až po dvou týdnech a později. Po nynějších rekordech v denních počtech nových případů přijdou s asi desetidenním zpožděním velké nárůsty v počtech hospitalizací a těžkých případů. To je důvod, proč není možné rezignovat a nechat covid bujet volně: odnesli by to nejvíc pacienti s jinou než koronavirovou diagnózou, jejichž léčba či operace by se odkládaly. Už se to děje, řada špitálů musela do takového útlumu přejít.

„Při stávajícím vysokém počtu nově nakažených je zásadní stlačit reprodukční číslo pod jedna, jen tak začneme odlehčovat zdravotnický systém a zejména nemocnice. Pokles reprodukce viru nebude strmý, ale pozvolný a regionálně různý. Postupně se tak dostaneme zase do fáze lokalizovaných a zvládnutelných ohnisek nákazy a klastrů, které známe z léta tohoto roku. Jejich zvládáním bychom opět získali kontrolu nad šířením nemoci,“ sdělil serveru Lidovky.cz Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS.

Nástraha mírného průběhu

Většina lidí – až 75 procent – tu covid pořád prodělá s mírnými až žádnými příznaky. To je dobrá zpráva se dvěma ostrými háčky. Zaprvé, denní přírůstky počtu infikovaných jsou tak robustní, že i setrvalá čtyři procenta lidí, již potřebují kvůli horšímu průběhu do nemocnice, představují stále větší skupinu, navíc i toto je parametr, který začíná vykazovat stoupající tendenci.

Denní průměrný počet nových hospitalizací je 250, denní průměr propuštěných 129, takže lůžka se neuvolňují s rychlostí, která by odpovídala příchodům nových pacientů. Nejsmutnější statistický ukazatel říká, že denně na covid nebo s ním zemřelo od začátku října v průměru 38 lidí.

A roste i podíl rizikových seniorů nad 65 let mezi nakaženými. Za březen až srpen jich bylo 3426, za září 4564, za prvních deset dnů října 5383.

Druhá nástraha je v tom, že nezpozorovaný covid se snáze šíří. Mnoho lidí vůbec neví, že je nakažených, a infekci, nic zlého netušíce, šíří po okolí. Na to je jediná kúra, jakkoli je nepříjemná a nepohodlná: nesetkávat se s nikým, s kým to není nutné.

„Při stávajících epidemiologických parametrech se jeví jako účinné redukovat množství kontaktů v populaci až o padesát procent. V souběhu se striktním dodržováním hygienických pravidel (ruce – roušky – rozestupy) by takto došlo ke zpomalení šíření nemoci, ale se zpožděním minimálně sedmi dnů. Během této doby lze očekávat jednorázové vysoké denní záchyty pozitivních jedinců až do výše mezi 6000 až 12 000,“ uvádí pondělní souhrn zdravotnických statistiků.

Nálož viru v populaci je dle ÚZIS obrovská, svědčí o tom to, jak rychle se mezi lidmi šíří. Podle pondělního semaforu bylo v červené zóně rozbujelého komunitního přenosu pět krajů: Praha, střední Čechy, Královéhradecký, Zlínský a Jihomoravský kraj. Všechny ostatní jsou vybarvené oranžově, tam komunitní přenos, kdy lidé vesměs netuší, kde k viru mohli přijít, začíná.

Zachycení nakažení představují jen zlomek reality, dlouhodobá predikce předpokládá, že při tak explozivním šíření nemoci, jaké zažíváme, je skutečný počet covidních Čechů 2,5- až 3,5krát vyšší, než co odhalí testy.