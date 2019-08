Závěrečné práce vládní protidrogové koordinátorky jsou podezřelé z plagiátorství. Univerzity zahájily šetření

PRAHA Univerzita Karlova a Univerzita Palackého v Olomouci zahájily kontrolu závěrečných prací vládní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové, která čelí podezření z plagiátorství. Podle informací, které se minulý týden objevily v médiích, obsahuje údajně zhruba třetina textů shodné pasáže s jinými zdroji. Výsledek kontroly očekávají školy v následujících týdnech.

Podezření z plagiátorství se týká bakalářské práce, kterou Vedralová obhájila v roce 2001 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Server Seznam Zprávy minulý týden uvedl, že podle specializovaných programů na odhalování plagiátů je zkopírováno nejméně 31 procent textu. Diplomová práce ze studia managementu zdravotnictví, kterou v roce 2005 Vedralová završila své studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (UP), pak údajně vykazuje podobnosti s jinými dokumenty až ze 36 procent. Vedralová to zatím nevysvětlila.



„Kontrola práce byla zahájena. Text se musí digitalizovat, zhruba do měsíce by mohly být známy výsledky,“ uvedla mluvčí univerzity v Olomouci Gabriela Sýkorová Dvorníková. Na Univerzitě Karlově by výsledek kontroly mohl být nejdříve koncem příštího týdne, řekl proděkan 3. lékařské fakulty UK David Marx. I kdyby se plagiátorství potvrdilo, o titul Vedralová přijít nemůže, protože řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu lze podle zákona zahájit do tří let. Marx již dříve podotkl, že jde hlavně o etický problém.

Podnět k prověření obou prací Vedralové podal poslanec Pirátů Tomáš Vymazal. Piráti kritizovali volbu Vedralové do čela odboru protidrogové politiky i na post protidrogové koordinátorky z důvodu nedostatečné odbornosti. Do funkce nastoupila poté, co místo z osobních důvodů po osmi letech opustil Jindřich Vobořil. S jejím výběrem do funkce také nesouhlasil.

Kvůli podezření z plagiátorství v diplomových pracích loni odstoupila z vlády bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a bývalý ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V obou případech potvrdily komise na vysokých školách, že jejich práce vykazují prvky plagiátu. Podobně jako Vedralová i oni své práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru.