Pře o pojmenování pražského mostu: komise magistrátu zamítla návrh TSK, který v anketě vybrali občané

PRAHA Most na Jižní spojce, který vede na pražském Zahradním Městě přes železniční trať, ponese nadále oficiální název Y529-SDO-ČSD přes Mitas.

Místopisná komise magistrátu zamítla návrh Technické správy komunikací (TSK) přejmenovat jej na Lanový most. Přejmenování by podle ní zkomplikovalo orientaci. Vyplývá to z magistrátního dokumentu. Pražané mostu dlouhodobě říkají lanový, ale oficiálně se tak nejmenuje. Stejný název vybrali Pražané v anketě TSK.

Magistrátní komise se přejmenováním mostu zabývala loni v listopadu. Podle dokumentu je most významnou součástí Jižní spojky a přejmenování by orientační situaci spíše zkomplikovalo. „V souladu s analogickým řešením obdobných orientačních situací komise návrh nepodporuje,“ píše se v dokumentu.



Snaha pojmenovat most oficiálně jako Lanový, se podle dokumentu objevila již v roce 2016, kdy komise nový název rovněž odmítla. Tehdy to odůvodnila narušením názvoslovného systému, kdy mosty přes železnici nebo silnici nejsou v Praze pojmenovávány.

TSK loni uspořádala na své facebookovém profilu anketu na nové pojmenování mostu. V ní hlasovalo 731 lidí pro pojmenování Lanový, což bylo 85 procent respondentů. Ve stejné anketě na twitterovém účtu TSK to bylo 87 procent z 231 hlasujících. TSK nabízela ještě název Vršovický most.

Hlasující měli možnost kromě zmíněných variant navrhnout svůj název. Zazněla jména jako Zipový, Kolonový nebo Záběhlík. Padl i návrh pojmenovat jej po průmyslníku Vojtěchu Lannovi.

Most byl zprovozněn v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu. Kvůli diagnostice byl uzavřen také loni.