Praha schválila klimatický plán, opozice ho nepodpořila. Investici za 230 miliard chce získat hlavně z EU

Praha Praha má klimatický plán, podle kterého má do roku 2030 investovat 230 miliard korun do 69 opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v metropoli o 45 procent, k čemuž se město zavázalo v roce 2019. Dokument po čtyřhodinové diskusi schválili zastupitelé. Většinu peněz chce magistrát získat z evropských fondů. Většina zastupitelů opozičních ODS a ANO plán nepodpořila, vesměs argumentovali tím, že je nereálný a nedostatečně připravený.

Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) řekl, že mezi klíčová opatření patří například výstavba bioplynové stanice, využití zbytkového tepla z odpadních vod pro vytápění domů, energetické úspory v městských budovách a umisťování fotovoltaických panelů na jejich střechy, umisťování rychlonabíječek pro elektromobily do lamp veřejného osvětlení nebo nákup bezemisních vozidel pro MHD. „Všech navrhovaných 69 opatření spolu nějakým způsobem souvisí a vytvářejí spolu ideální synergii pro Prahu,“ uvedl.



Po započítání dotací a úspor, které projekty přinesou, se podle Hlubučka bude dopad na městský rozpočet pohybovat mezi dvěma a třemi miliardami ročně. „To je částka, která je pro hlavní město zvládnutelná,“ komentoval to primátorův náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Dodal nicméně, že úspěch plánu bude záviset na schopnosti získat peníze z externích zdrojů.

„Bude opravdu náročné potřebné finance získat, to samozřejmě nemohu ani nechci popřít,“ řekl Hlubuček. Město nicméně například může až několik desítek miliard korun získat z modernizačního fondu EU, k tomu však musí mít plán schválený. Proto podle něj dokument předložil v pravý čas. V reakci na kritiku opozice Hlubuček do usnesení doplnil, že plán bude v květnu příštího roku zastupitelům předložen znovu na základě vývoje.

Opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) upozornila na to, že podle plánu má město od příštího roku investovat 25 miliard každý rok, na což podle ní nemá peníze. „Já jsem tedy v rozpočtových výhledech nikde tyto peníze neviděla,“ řekla. Dodala, že pro některá z navržených opatření ještě ani neexistuje národní legislativa. Je podle ní také zvláštní, že město snižuje například peníze na úklid a zároveň předkládá takto nákladný plán. ODS neúspěšně navrhla, aby zastupitelé plán pouze vzali na vědomí a zadali jeho dopracování.

Podle zastupitele Václava Bílka (ANO) z dokumentu není jasné, nakolik daná opatření povedou ke snížení emisí CO2. „Chybí mi tam tabulka efektivity jednotlivých opatření,“ řekl. Poměr vynaložených peněz a vliv jednotlivých projektů na dosažení celkového cíle je informace, kterou by podle něj zastupitelé k rozhodování měli dostat. Bílkův stranický kolega Patrik Nacher zase řekl, že materiál nebere v potaz důsledky pandemie covidu-19. Zastupitel Ivan Pilný (bezp., dříve ANO) neúspěšně navrhl, aby vedení města plán do tří měsíců dopracovalo a doplnilo do něj například vliv opatření na životní náklady obyvatel, podrobnosti k financování a další podle něj chybějící podklady.

Diskuse k plánu trvala čtyři hodiny. Postupně se od plánu a obecně ekologických témat přesunula například k dostavbě městského okruhu, metra a dalších infrastrukturních staveb, zadluženosti města nebo k volbě členů rady České televize ve Sněmovně.