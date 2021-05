Ochrana klimatu jako volební tahák. Strany v Německu se předhánějí, která bude mít ambicióznější plán

BERLÍN/PRAHA Necelých pět měsíců před parlamentními volbami se mezi německými politickými stranami rozpoutal závod, která z nich předloží lepší plán na ochranu klimatu.

Mohou za to dva důvody: Prvním je aktuální podpora pro stranu Zelených. Podle některých průzkumů vévodí žebříčkům popularity a v září by se mohla stát dokonce nejsilnější stranou. Klima a ochrana životního prostředí patří odjakživa k hlavním tématům Zelených.



Druhý důvod, proč nyní v Německu všichni diskutují o klimatu, je prozaičtější. Před týdnem totiž rozhodl německý ústavní soud, že vládou navržený a parlamentem koncem roku 2019 schválený zákon není dostačující. Soudci zároveň stanovili, že do konce roku 2022 ho musejí zákonodárci zpřísnit. Vyhověli tak stížnosti několika ekologických organizací, včetně německé odnože hnutí Fridays for Future a jeho mluvčí Luise Neubauerové.

Soud konstatoval, že původní norma řešila pouze opatření v horizontu do roku 2030, nechala ale otevřené, co bude následovat poté. Německo se totiž zavázalo, že do roku 2050 bude klimaticky neutrální. Z pohledu soudců nebylo jasné, jak toho bude mezi lety 2030 a 2050 dosaženo. Podle jeho členů tak hrozilo „nepřiměřené zatížení budoucích generací“.

Když ústavní soudci smetli v minulosti ze stolu nějaký podobný zákon, trvalo často velmi dlouho, než na to vláda zareagovala a přišla s novým řešením. I nyní se očekávalo, že úkolu zpřísnit klimatický zákon se ujme až kabinet, který vzejde z příštích voleb.

Opak se stal pravdou. Tentokrát si vládní strany, křesťanští demokraté (CDU) a sociální demokraté (SPD), s reakcí pospíšily. Jejich představitelé také nešetřili chválou na rozhodnutí soudu a nazvali ho jako „historické“.

Ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová už stihla za poslední týden dokonce i předložit základní obrysy nového zákona. Počítá se v něm, že Německo sníží do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65 procent ve srovnání s rokem 1990, přičemž dosud se počítalo s 55procentní redukcí. A do roku 2040 mají klesnout emise ještě jednou, a to sice o 88 procentních bodů. Tím by se stalo Německo klimaticky neutrálním nejpozději v roce 2045, čili o pět let dříve, než se plánovalo.

Sociální demokratka Schulzeová představila novou úpravu na společné tiskové konferenci s ministrem financí Olafem Scholzem. Právě on je volebním lídrem SPD a označil rozhodnutí ústavních soudců jazykem mladé generace jako „cool“.

Netrvalo dlouho a své klimatické plány oznámila i politická konkurence. Bavorský premiér a šéf křesťanských sociálů (CSU) Markus Söder dokonce přišel s požadavkem, aby bylo klimatické neutrality dosaženo už v roce 2040, o pět let dřív, než chtěli sociální demokraté. „Rozhodnutí ústavního soudu je jasným signálem a jasným závazkem. Nemůžeme ho ignorovat, ale naopak ho musíme co nejrychleji uvést do praxe,“ uvedl Söder. Spolu s partnerskými křesťanskými demokraty (CDU) pak navrhl navýšit cenu oxidu uhličitého u benzinu a topného oleje, s čímž se původně počítalo až v příštím roce.

Kdo navrhne vyšší cenu za oxid uhličitý

Ukázalo se tak, že obě křesťanské strany i sociální demokraté, jež spolu tvoří celostátní vládu, nechtějí přenechat klima Zeleným nebo ekologickým aktivistům.

Zároveň jim ale také slouží k tomu, aby se navzájem předháněly, kdo přijde s ambicióznějším závazkem. Vládní partneři se výrazně liší, pokud jde o kroky, jak uhlíkové neutrality v Německu dosáhnout. CDU a CSU chtějí daleko rychleji zdražit tunu oxidu uhličitého, a to až na 45 eur v příštím roce namísto dosud předpokládaných 30 eur. S tím související zdražení pohonných hmot by chtěli kompenzovat zrušením daně, z jejíhož výnosu byl dosud financovaný rozvoj obnovitelných zdrojů elektřiny z alternativních zdrojů. Podle křesťanských demokratů by to mohlo zákazníkům přinést levnější elektřinu.

Sociální demokraté to vidí přesně opačně. Tvrdí, že zvýšení daně za oxid uhličitý postihne sociálně slabší občany. Proto prosazují ještě výraznější rozvoj větrných a solárních elektráren, aby se zvýšil podíl takto vyrobeného proudu.

Ani opoziční liberálové (FDP), kteří v minulosti vládu kritizovali, že chce zachránit klima „centrálním plánováním“, se nemohli vyhnout reakci na verdikt soudu.

„Je to důvod vrátit se úplně na startovací čáru,“ připustil jejich šéf Christian Lindner. Zdůraznil ale, že by to mělo především znamenat nepokračovat v dosavadní politice, která sází na zákazy a pouze na jednu technologii. Liberálům dlouhodobě vadí, že vláda ve stejné míře, s jakou prosazuje výstavbu větrných parků, nepodporuje i technologie založené na vodíku.

I při ochraně klimatu by podle Lindnera měl existovat prostor, aby fungovaly tržní principy a soutěživost mezi podnikateli. Jako příklad uvedl německou firmu BioNTech, která se stala ve spolupráci s americkým koncernem Pfizer jedním z hlavních světových výrobců očkovací látky proti covidu-19. Tento úspěch prý mohou zopakovat německé firmy i u řešení na ochranu klimatu, jestliže dostanou dle Lindnera dostatečný prostor pro své podnikatelské aktivity.