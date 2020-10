Praha v úterý zaznamenala rekordní počet nových případů covidu. Nakažených přibylo 856

Praha Počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Praze v úterý dosáhl rekordních 856. Předchozí nejvyšší denní nárůst ze 17. září byl téměř o stovku případů nižší. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo v Praze zaznamenáno celkem 19 633 nakažených. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Z celkového počtu nakažených v Praze od začátku epidemie se již více než polovina vyléčila. Aktuálně nemocných je zhruba 9000. Počet úmrtí nakažených vzrostl v úterý o dvě na celkových 178.



Praha patří mezi regiony s nejvýraznějším nárůstem množství nakažených v Česku. Za posledních sedm dní se ve městě objevilo zhruba 265 nových případů covidu-19 v přepočtu na každých 100 tisíc obyvatel. Jenom ve čtyřech regionech byl nárůst za týden vyšší. Nejvíce se nyní nemoc šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za uplynulý týden potvrzeno přes 392 případů covidu-19.

Mezi nakaženými z Prahy mají největší podíl lidé ve věku 25 až 34 let, kteří tvoří zhruba čtvrtinu z celkového počtu potvrzených případů covidu-19. Starší lidé, kteří patří mezi nejvíce ohrožené covidem-19, tvoří jen malou část z nakažených z Prahy. Mezi zaznamenanými případy ve městě bylo zatím jen zhruba 7,6 procenta lidí ve věku 65 až 84 let a pouze 1,7 procenta lidí starších 84 let.

Pražský magistrát od středy obnovil fungování zdravotnických tzv. létajících týmů. Budou pomáhat s opatřeními proti šíření nákazy koronavirem v pobytových sociálních zařízeních a zároveň budou kontrolovat připravenost zařízení. Posádky týmů budou tvořit buď inspektor ze záchranné služby a zástupce hygienické stanice, nebo stejně jako na jaře lékař, sestra a medici.