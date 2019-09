Architekti o plánované nejvyšší budově v Česku: Praha výškové budovy potřebuje, ale proč Titanic?

Developerská společnost Trigema chce v Praze v Nových Butovicích postavit nejvyšší mrakodrap v Česku za dvě miliardy korun. První vizualizace Top Toweru odhalila 135metrovou budovu, kterou prorůstá kovová konstrukce vraku lodi jako apokalyptický odkaz na klimatické změny.

Autory konceptu jsou sochař a výtvarník David Černý, který s Trigemou dlouhodobě spolupracuje, a architekt Tomáš Císař ze studia Black n’ Arch. Vizualizace vyvolává mezi odborníky reakce nejen na nezvyklé výtvarné zpracování, ale přispívá i do debaty, která se vede v souvislosti s výškovou zástavbou v Praze.

LN oslovily několik architektů a urbanistů, aby se k návrhu vyjádřili, přestože společnost Trigema zatím mnoho detailů k zamýšlené realizaci sdílet nechce.



Mluvčí společnosti Roman Polák pouze naznačil, že „se bude jednat o energeticky úspornou budovu s důrazem na životní prostředí“. Majitel společnosti Trigema Marcel Soural pro magazín Forbes uvedl, že koncept nabídne malé nájemní byty a pokoje ve stylu tzv. colivingu se sdílenými společenskými prostory jako kuchyně či obývák.

„Koncept není šťastný“

Že by projekty tohoto druhu měli vytvářet architekti, a nikoliv výtvarníci, se domnívá architekt aurbanista Michal Postránecký, zakladatel pražského Centra města budoucnosti. Jako autor 154metrového hotelového komplexu vLas Vegas je názoru, že výškové budovy vyžadují specifické znalosti. „Trigema podle mého nejde správným směrem. Myslím si, že architektura je o něčem jiném, než představuje pan Černý. Měli by být realističtější. Třeba to ale postaví a z budovy bude světový trhák. Apokalyptický vrak lodi je snaha bombasticky na něco upozornit, exhibovat, ale výšková budova je vysoce sofistikované dílo. Z urbanistického hlediska si myslím, že by tam výšková budova být mohla. Ale zvolený koncept není šťastný, nemá přidanou hodnotu,“ myslí si.

Prosazuje, aby Praha stavěla více výškových budov: „Na Pankráci by výškové budovy mohly mít klidně 300 metrů i víc. Ale problém je, že v současnosti vypadají jako zuby místo toho, aby to byl kompaktní celek. Praha by mohla mít výškové centrum podobně jako třeba Paříž, ale výškový komplex musí mít harmonii.“

‚Historické panorama nenaruší‘

Na tom, že Praha výškové budovy potřebuje, se shodují všichni oslovení. Podle architekta Josefa Pleskota, který předsedá gremiální radě pražského Institutu plánování a rozvoje, mrakodrap historické panorama města nenaruší, což bývá častý argument odpůrců. „Osobně bych volil trochu jiné místo, ale v zásadě není špatné. Rozhodně by v Praze měly na určitých místech vznikat vysoké budovy a Nové Butovice k nim patří,“ komentuje záměr Pleskot.

„Stavět do výšky je ekologické“

„Jsem rád za každý dům, který se v Praze postaví,“ reaguje architekt Vít Máslo. „Snad se stavba podaří, protože se proti tomu zvedá velký odpor. Co se týče návrhu Davida Černého, vrak lodi je takové přenesení sochařství do architektury, to může být zajímavé, přesto složité na realizaci. Socha a architektura jsou trochu rozdílné koncepty, ale ve výjimečném případě – proč ne,“ komentuje a dodává, že odpor k výškovým budovám je v Praze převažujícím postojem, včetně schvalujících úřadů: „Je to chyba, stavění ve městech do výšky je dle mého ekologické. Panuje tu ovšem představa, že je to přesně naopak. V-Tower na Pankráci panoramatu města například pomohla.“

‚Nejsme na Titaniku‘

Urbanista Ivan Kaplan z ČVUT připomíná, že se s výškovou zástavbou v Jihozápadním Městě počítalo už v urbanistické soutěži v roce 1968, kterou vyhrál architekt Ivo Oberstein. Přestože jde o sídlištní zástavbu mimo centrum města, nad avizovanou výškou se pozastavuje. „IPR udává 100 metrů jako spíše maximální pražský modul pro výškové stavby, 135 chápu jako pokus se zviditelnit rekordem, podobně obavy z klimatické katastrofy lze vyjádřit jinak, decentněji a levněji, na Titaniku přece jen nejsme,“ míní.



Ambiciózní developerský projekt Trigemy je zatím v počátcích a na zahájení schvalovacího procesu teprve čeká. „Pozitivní na projektu může být předpokládaný podíl služeb pro veřejnost. Z hlediska výšek a urbanistických souvislostí bude vše předmětem dalšího procesu projednání,“ konstatuje pražský radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Pokud by Top Tower prošel schválením, plánuje Trigema začít stavět v roce 2021.



‚Prohloubí klimatické změny‘

Architekt Jiří Pavlíček na Top Toweru oceňuje, že by měl vzniknout v blízkosti metra. „Aby bylo možné uspokojit potřeby Prahy v oblasti bydlení, musí se hustota města zvýšit, aby se město nemuselo rozrůstat mimo své hranice do přírody,“ říká s tím, že se odborníci vesměs shodují na tom, že zvýšená hustota může zlepšit životní podmínky a fungovat efektivněji.

Podivuje se naopak nad tím, proč autoři upozorňují na dopady klimatických změn, když samotná stavba je podle něj na základě prezentačního videa „naprosto vyprázdněné gesto, které bude stát obrovské množství šedé energie a naopak jen dále prohloubí klimatické změny“. Dodává, že místo snahy minimalizovat uhlíkovou stopu a používat nejmodernější zelené technologie či strategie a na nich koncept založit „vidíme architekturu, která neguje vše podstatné, z čeho autoři vycházeli“.