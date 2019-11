Před pěti lety byl otevřen nejvyšší mrakodrap v New Yorku. Měří přes 500 metrů

New York Newyorský mrakodrap One World Trade Center (WTC 1), který stojí na místě dvojice budov zničených při teroristických útocích 11. září 2001, přivítal první nájemníky 3. listopadu 2014. Skleněná věž navržená architektem Danielem Libeskindem, která nahradila zřícená „dvojčata“, je se 104 patry nejvyšší budovou v USA. Výška WTC 1 činí 541 metrů, což odpovídá 1776 stopám, které odkazují k roku vyhlášení nezávislosti Spojených států.

O stavbě, která by vyrostla místo teroristy zničeného symbolu New Yorku, se začalo mluvit už krátce po útocích, nová tvář Ground Zero se ale rodila velmi těžce. Odklízení 1,8 milionu tun trosek ze zřícených „dvojčat“ trvalo do května 2002, věc ale komplikovaly i spory a nejasnosti mezi majitelem pozemku, jímž je Přístavní správa států New York a New Jersey, a investorem Larrym Silversteinem, jenž má pozemky pronajaté. Obě strany ale nakonec dosáhly shody.



První architektonická soutěž vyhlášená v roce 2002 skončila neúspěchem, uchazeči se drželi „příliš zpátky“. Nakonec komplex navrhl Libeskind, jenž přišel s myšlenkou čtyř nových mrakodrapů a parku, které doplňují muzeum a působivý památník, otevřený na desáté výročí útoků. Má podobu dvou velkých nádrží kopírujících základy „dvojčat“. Po jejich devět metrů vysokých stěnách stéká voda do čtvercového otvoru na dně. Okraje nádrží pak lemují bronzové desky se jmény obětí.