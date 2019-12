Praha zatím nezveřejní závěry auditu k údajnému střetu zájmů premiéra, nejprve se poradí s Evropskou komisí

PRAHA Hlavní město nezveřejní závěry auditu Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Na mimořádném jednání se na tom ve čtvrtek shodli pražští radní. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je podle evropského nařízení nejprve nutné získat stanovisko Evropské komise.

Magistrátu byl audit doručen, protože je jedním z připomínkových míst řízení vedeného Evropskou komisí. Babiš ve středu ve Sněmovně uvedl, že by neměl nic proti tomu, kdyby primátor prověrku zveřejnil.

Magistrát si nechal k otázce zveřejnění zpracovat právní stanovisko od advokátní kanceláře Frank Bold advokáti. Doporučilo obrátit se na EK a dokument zveřejnit až v případě jejího souhlasu. „Je nutné postupovat podle platných předpisů, a tím pádem nejdřív musí proběhnout dotaz do Evropské komise,“ řekl primátor.

Hřib byl v úterý na delší dobu plánované pracovní cestě v Bruselu, odkud vzkázal, že Babiš by měl dát pokyn ke zveřejnění závěrů auditu ministerstvu pro místní rozvoj, pražští radní nicméně otázku i tak projednali. Mezitím servery Deník N a Info.cz napsaly, že mají zprávu auditorů k dispozici.

„Nyní odejde dopis do Evropské komise, ve kterém se budeme snažit vysvětlit, že tady je zjevný veřejný zájem na zveřejnění tohoto dokumentu,“ uvedl primátor. Dodal, že budou chtít také vysvětlit, na jakém právním základě byla zpráva označena za důvěrnou. Délka dialogu s EK podle něj bude záviset i na druhé straně, ale byl by rád, aby byl co nejkratší. „Primární zájem je skutečně ten dokument zveřejnit,“ zopakoval.

Předseda zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil (TOP 09) a radní Hana Marvanová (STAN) kritizovali fakt, že k dokumentu měli přístup pouze primátor a radní Adam Zábranský (Piráti), zatímco ostatní členové rady jej neobdrželi. Podle Hřiba to bylo dáno tím, že on je statutární zástupce města a Zábranský má na starosti transparentnost. Primátor také řekl, že dokument neposlali ani pirátským poslancům.

Babiš ve středu ve Sněmovně v úvodu debaty ke schvalování návrhu státního rozpočtu pro příští rok uvedl, že Česko nebude v souvislosti s auditem vracet žádné evropské dotace a že případné zveřejnění je záležitostí auditních orgánů. Zároveň vyzval Hřiba, ať audit zveřejní. „Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém,“ řekl.

Česko má v souvislosti s auditem přijít podle médií o velkou část unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Deník N nejprve psal o ztrátě 451 milionů korun, později o ztrátě stamilionů korun. Podle serveru Info.cz jde o 235 milionů korun. Audit podle Deníku N konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je i nadále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. Server Neovlivní.cz zase uvedl, že se konečná verze auditní zprávy ve velké míře shoduje s květnovým návrhem, proti němuž Česko podalo námitky.

Znění auditu je konečné. Česko má dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u EK.