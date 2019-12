Do Česka přijde další audit o Babišovi, tentokrát o agrodotacích. Ministerstvo jeho obsah tajit nebude

PRAHA Jeden audit o střetu zájmů premiéra už do Česka z Bruselu dorazil, ten, který se týká kohezních fondů a o kterém ministryně pro místní rozvoj (MMR) Klára Dostálová (za ANO) říká, že nemůže ani naznačit, co v něm. Čeká se ještě jeden, o agrodotacích, který je rovněž ve vyhrazeném režimu, ale ministerstvo zemědělství hodlá, na rozdíl od MMR, sdělit, co v něm je. Protože co se týká premiéra, v tomto případě, Andreje Babiše (ANO), na tom je mimořádný veřejný zájem.

„Při obdržení závěrečné zprávy o auditu budeme postupovat stejně, jako když dorazil návrh zprávy. To znamená, že zveřejníme základní parametry, které audit obsahuje, ne celý audit,“ potvrdil LN mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.

Úřad, který vede Miroslav Toman (za ČSSD), přesně tohle udělal, jak mluvčí zmiňuje, když evropští úředníci poslali předběžný návrh – šéf Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán tehdy uvedl, že v závěrech se konstatuje střet zájmů premiéra a v menší míře i ministra Tomana. Ten už doložil, že v potravinářském byznysu dělají jeho otec a bratr, bez jeho zapojení v orgánech firem. SZIF rovněž odpověděl do Bruselu, stejně jako MMR, že na střet zájmů ani u premiéra podle svého nejlepšího svědomí nenarazil a závěry rozporoval, ale ten zásadní rozdíl je v transparentním přístupu. A taky v tom, že SZIF z předběžné opatrnosti a „respektu k Evropské komisi“, jak řekl Šebestyán, výplaty dotací firem z holdingu Agrofert zastavil.

Premiér i Agrofert, firma, kterou na konto zákona o střetu zájmů, vložil do svěřenských fondů, odmítají, že by se provinili proti českým či unijním pravidlům. Zemědělský audit se týká investičních nenárokových dotací, nikoli těch nárokových, co se počítají na hektar obdělávané půdy. Tento typ dotací aspoň zatím nikdo vůči Agrofertu nezkoumá, a bylo by to také složitější, protože o jejich přidělení nikdo speciálně nerozhoduje: prostě kdo obdělává půdu, inkasuje podporu podle její rozlohy. Audit na zemědělské dotace by měl být hotový příští rok, odhadem v únoru.

Tajení auditu, v němž v první předběžné fázi Evropská komise rozporovalA 450 milionů, vyvolalo velkou vlnu kritiky opozice a neziskových organizací. Žádali, aby MMR udělalo aspoň to, že sdělí základní fakta – je premiér podle auditorů ve střetu zájmů? Kolik peněz kvůli tomu odmítá proplatit? Tedy přesně to, co udělalo a znovu udělá, ministerstvo zemědělství. Dostálová ale včera řekla, že nemůže říci byť jediné slovo, protože na průvodním dopise je nápis „Důvěrné“, podtržený samotnou Evropskou komisí. Jenže s úplně stejným dopisem dostává materiály i resort zemědělství.