„Jako na dopravním hřišti.“ Praha je zahlcená značkami, pomoct má manuál

Praha vyrazila do boje proti nadbytečným značkám. Řešit to bude manuál „Kultivovaného dopravního značení.“ (8. března 2024) foto: Jakub Stadler, MAFRA

V metropoli je přes sto šedesát tisíc dopravních značek. To je podle vedení města zbytečně moc a často navíc zbytečně překážejí. Řešit to bude manuál „Kultivovaného dopravního značení“, který by měl redukovat jejich počet a upravit, jak budou rozmístěné.