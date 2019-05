Pražská zoo se příští rok rozroste o dvě slůňata. Plánuje otevřít nový pavilon goril

Nový pavilon goril v pražské zoo Základní kámen nového pavilonu by měl být položen už na podzim. Zoologická zahrada plánuje otevřít pavilon do dvou let.

Stavba by měla stát zhruba 200 milionů korun. V tuto chvíli již bylo investováno 40 milionů korun do projektové dokumentace.

Nový pavilon goril se měl začít stavět už v roce 2016. Projekt ale zdrželo odvolání trojské radnice a dvou místních zájmových spolků, které se zamýšlenou stavbou nesouhlasily.



V novém pavilonu by měli domov najít také luskouni. Při své cestě do Tchaj-peje o ně požádal pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), tamní zoo jejich darování přislíbila.



Jde o velmi ohrožený druh savce. "Je to nejvíce nelegálně obchodované zvíře," poznamenal ředitel pražské zoo Bobek. Loví se pro maso a jejich šupiny jsou využívány v tradiční asijské medicíně.