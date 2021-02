Pražský primátor Hřib jako jediný hlasoval proti společnému usnesení hejtmanů ke stavu nouze

Praha Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v neděli jako jediný hlasoval proti společnému usnesení hejtmanů ke stavu nouze. Asociace krajů v něm ke své žádosti o 14 dnů nouzového stavu připojila i výzvu k parlamentním stranám, aby se domluvily na dalším postupu boje s epidemií covidu-19.

Hřib v prohlášení zaslaném uvedl, že nemá smysl, aby v hlavním městě jako jediném v republice nouzový stav neplatil. Otevření obchodů a služeb v Praze by podle něj mohlo vést k mediálnímu lynči Pražanů a většímu množství příjezdů lidí z dalších krajů.



Hřib míní, že řešení pandemie covidu-19 už není pouze epidemiologický problém. „Jedná se i o zásadní krizi důvěry občanů. Lidé už nevěří opatřením, protože ti, kdo je zavádějí, je sami nedodržují,“ uvedl. Prosazoval proto „restart“ v podobě ukončení nouzového stavu a zavedení mírnějších opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. „Věřím, že by pak lidé opatření lépe dodržovali, kdyby takovou sebereflexi vláda projevila,“ míní.



S názorem však zůstal osamocen a jako jediný hlasoval proti společné deklaraci hejtmanů. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu uvedl, že by nouzový stav mohl platit jen v regionech, které o to požádají. Podle Hřiba však nemá smysl, aby Praha jako jediná fungovala v jiném režimu než zbývající regiony. „Kolegům hejtmanům (hlasování) nevyčítám, řeší často úplně jiné problémy než my,“ uvedl. Zdravotnictví v Praze má také podstatně větší rezervy, doplnil.

V Praze tak má také pokračovat nouzový stav. Opak by podle Hřiba vedl přesně k opačnému efektu, než o který usiluje. „Pokud by totiž v Praze byly otevřeny služby, maloobchod a sportoviště a v jiných krajích nikoliv, tak by do hlavního města masivně proudili lidé odjinud, což by situaci ještě zhoršilo,“ uvedl. Pražané by podle Hřiba navíc mohli čelit mediálnímu lynči ze strany Babiše kvůli zhoršení epidemie, i když by za to sami nemohli.

Hřib svolal jednání koalice i opozice v hlavním městě. „Pečlivě jsme zvážili všechny okolnosti a v konečném důsledku se jednomyslně shodli, že nelze připustit výše uvedenou situaci a je nezbytné se připojit k žádosti všech ostatních krajů o nouzový stav,“ uvedl. Věří, že úpravy opatření podle požadavků hejtmanů by mohly alespoň částečně vést ke zlepšení situace. „Pokud se nic nezmění, stále budeme ve zvládání pandemie na chvostu Evropy. Nemůžeme dál fungovat jako dosud, to nikam nevede,“ dodal.