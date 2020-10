Předpověď na víkend: stále bude chladno, déšť ale v neděli ustoupí. Na horách napadne ještě víc sněhu

Praha Nadcházející víkend sice přinese přijatelnější počasí, než jsme zažívali začátkem tohoto týdne, žádné babí léto ale nečekejte. Teploty stále zůstanou pod dlouhodobým průměrem, a především sobotu budou ještě provázet dešťové kapky.

Téměř katastrofickou povětrnost z počátku tohoto týdne, tedy extrémně nízké teploty, a hlavně na východě Česka také dlouhotrvající srážky, si asi bude leckdo dlouho pamatovat. Ve srovnání s tím nabídne víkendová obloha optimističtější obrázek, i tak to ale bude mít do „zlatavého podzimu“ hodně daleko.

Sobota začne podle předpokladů meteorologických modelů pošmourným počasím s teplotami jen těsně nad nulou a zejména severní část Česka bude zprvu zalévat déšť. V nadmořských výškách nad 900 metrů se bude jednat o srážky sněhové.

Déšť či sněžení by měly během dne slábnout a byť navečer může místy i vykouknout slunce, rtuť teploměru to k příliš výraznému pohybu směrem vzhůru nepřiměje – i v nížinách se maximální teploty jen zřídka dostanou nad 10 °C. Pocitovou teplotu bude ještě snižovat vítr severních směrů.

Noc na neděli bude chladná, i v nízko položených oblastech meteorologové čekají přízemní mrazíky. Během dne pak bude jen o trochu tepleji než v sobotu, tj. maximálně do 12 °C, ale srážek by již mělo být v celém Česku výrazně méně – v řadě oblastí nezaprší vůbec. Nejpříznivější povětrnost se očekává na jižní Moravě, kde lze čekat i delší periody slunečního svitu. Po téměř kompletně zamračeném týdnu to může být velká, příjemná změna.

Na horách bude bílo

Hřebeny Krkonoš, Jeseníků či Beskyd jsou již v době publikace tohoto příspěvku pokryté sněhem a jeho vrstva se během pátku a soboty ještě zvýší. Lyžařští nadšenci tak budou letos mít možnost vyzkoušet běžky neobvykle brzy – v polovině října takové podmínky opravdu nebývají často. Ještě méně obvyklý je fakt, že tato časná sněhová pokrývka zřejmě na zemi vydrží i po několik následujících dní.

Lepší podmínky pro osahání „říjnové zimy“ budou v neděli, kdy by především v Krkonoších mohlo vysvitnout i slunce. S upravenými běžeckými stopami počítat nelze, ale i když se v tento den vydáte do hor „jen“ s pořádnými pohorkami, může to být zážitek, který si budete dlouho pamatovat.

Aktualizovanou předpověď počasí lze kdykoli zkontrolovat na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server Lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.