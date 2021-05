PŘEHLEDNĚ: Jak se mění pravidla? Otevírají se hotely, divadla i střední školy

PRAHA Pondělní rozvolnění přináší radost zejména dovolenkářům a kulturním nadšencům. Lidovky.cz přinášejí přehled toho, co je nově povoleno a za jakých podmínek, a také nač se můžeme těšit v příštích dnech. Vše zatím podléhá nutnosti nošení respirátorů. O jejich odložení alespoň v rámci škol vláda rozhodne zhruba za dva týdny, dle toho, jak se epidemie koronaviru bude dál vyvíjet.

Kultura

Po několikaměsíční pauze jsou od pondělí pro návštěvníky znovu zpřístupněny kulturní akce v uzavřených prostorách, což znamená, že první diváky přivítají divadelní sály, kinosály či koncertní síně. Na vnitřní akci smí být najednou nejvýše 500 lidí, kapacita sálu musí být však využita jen z poloviny a diváci musejí sedět a mít nasazený respirátor. Vstupenkou na akce je buď potvrzení o negativním testu na covid, o tom, že jedinec prodělal nemoc nejvýše před šesti měsíci či má nejméně třítýdenní odstup od první dávky očkování.

Z kin se zatím chystají otevřít spíše jen jednosálová, multiplexy čekají, až budou moci prodávat občerstvení. Zástupci českých divadelníků apelovali na vládu, aby stejně jako restauratéři nemuseli po lidech potvrzení požadovat, zatím však tato povinnost zůstala.

Potvrzení o bezinfekčnosti

Jako potvrzení o bezinfekčnosti počínaje pondělkem stačí doba tří týdnů po první dávce očkování proti koronaviru. Dosud se uznávalo jen dokončené očkování, naopak lidé po první dávce se zatím museli prokazovat testem. Vláda navíc nově prodloužila „bezinfekčnost“ těm, kdo už nemoc prodělali: namísto původních tří měsíců je člověk uznáván jako imunní až půl roku a nemusí tak podstupovat testy.

Ubytování

Hotely a penziony mohou přivítat první letošní turisty. Vláda to však opatřila několika pravidly. Při příjezdu se dovolenkáři musejí prokázat negativním PCR či antigenním testem, ne starším než 48 hodin. Pokud se budou klienti chtít ubytovat na déle než týden, bude nutné v průběhu pobytu podstoupit další test. Další výjimku mají naočkovaní jedinci a ti, kteří vlastní doklad o prodělání covidu. Hotelové restaurace se pro hosty otevřou v čase od šesti ráno do desáté večerní, avšak zatím bez švédských stolů.

Školy

K plně prezenční výuce se vrací i zbytek základních škol v krajích, kde to dosud neumožňovala síla epidemie. Do školních lavic zasednou také středoškoláci, z nichž některým též začínají státní maturity. Taktéž vysokoškolské posluchárny mohou oficiálně přivítat studenty, nicméně tato změna přišla až v době, kdy je na většině škol v plném proudu zkouškové období.

Rozvolní se režim i na základních uměleckých školách (ZUŠ) a ve střediscích volného času. Povinnost respirátorů a testování na covid ve školách zatím přetrvává beze změny, jeho frekvence se však třeba v základních a základních uměleckých školách bude lišit. Desetičlenné skupiny dětí v kroužcích a ZUŠ se budou moct scházet i bez testu. Žáci škol, které používají antigenní testy, je budou od pondělí muset absolvovat jednou za týden. Přesnější PCR testy jsou povinné jednou za dva týdny.

Sportoviště

Limit sportovců ve vnitřních sportovištích se od pondělí zvyšuje z původních deseti na třicet lidí. Zvýší se také počet lidí ve skupině ze dvou na dvanáct. Lidé stále musejí u vstupu předložit negativní test a mít při cvičení nasazený respirátor. Používání sprch a šaten je zatím zakázané, změnit by se to mohlo v polovině června.

Zoo a botanické zahrady

I zde došlo ke změkčení protiepidemických opatření. Návštěvníci mohou zavítat kromě venkovní části areálu i do vnitřních pavilonů. Platit v nich bude limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních.

Už je otevřeno

Minulý týden přinesl mimo jiné dlouho očekávané otevření zahrádek restaurací a kaváren. Podmínkou je stále nutnost předložit negativní test na covid, podstoupit očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Původně měli hosty kontrolovat provozovatelé podniků, čemuž se vesměs hlasitě bránili, pročež ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) oznámil, že zodpovědnost spočívá na zákaznících, doklad musejí předložit případné kontrole policie či hygieniků.

Je v plánu v dalších týdnech

Příští týden, tedy poslední květnový den, přinese další změny zejména pro školáky. Zelenou dostanou školy v přírodě, u kterých však bude stále podmínkou negativní PCR test z laboratoře, nebo opakovaný školní antigenní test. Dále budou povoleny i školní výlety s přespáním.

V neposlední řadě se mohou těšit milovníci plavání. Se zvyšujícími teplotami se bude zvažovat i otevření venkovních bazénů a přírodních koupališť.

Od 14. června by se pro strávníky mohly otevřít i interiéry restaurací, barů a hospod, návrh vycházející z dlouhodobé strategie šéfhygieničky Pavly Svrčinové projedná rada pro zdravotní rizika a posléze nejspíš i kabinet. Zmíněný plán dále například předpokládá, že po návratu z dovolených by se měli lidé nechat otestovat na koronavirus. „Musíme ochránit naši zemi od nějakých mutací, které by mohly přijít ze zahraničí,“ uvedl včera premiér Andrej Babiš (ANO).

Od konce května by navrhovaný plán, který posoudí vláda, povolil i otevření amatérských sportovních soutěží, venku by mohlo sportovat 150 lidí a uvnitř 75.