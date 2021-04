PŘEHLEDNĚ: O kinu a restauracích rozhodne síla viru. Rozvolnění se odehraje v šesti krocích

Praha Mimicky obdařený PES opustil boudu se svým stvořitelem, exministrem zdravotnictví Janem Blatným. Zvířecí symboly pro stupně infekčního rizika nahradil nový ministr Petr Arenberger (za ANO) po dlouhých jednáních šestibodovým scénářem. Všechny stupně spadají pod režim pandemického zákona, ani jeden neznamená návrat normálu.

1. KROK: od 12. dubna

Arenbergerova „psí“ náhražka ožila, aniž by se slušně představila. V prvním stupni se rozvolnění již uskutečnilo v podobě návratu předškoláků a žáků prvního stupně, ti druzí rotačně. Spolu s částí dětí do škol pustila vláda potravinové výpěstky a výrobky na farmářské trhy, otevřely se rovněž papírnictví, dětská obuv a oděvy. A smí se do zoo, kromě pavilonů.



2. KROK: od 26. dubna

Od pondělí se obnoví praktická výuka na středních školách a v posledních ročnících škol vysokých, protože některé obory jsou bez praxe jako beze smyslů, typicky třeba ty řemeslnické.



S učitelkami se shledají všechny děti z mateřinek bez věkového omezení, ale jen v regionech, kde počet nových případů nepřekročí hranici stovky na sto tisíc obyvatel. „Bude to v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji,“ uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO), a to bez roušek i bez testování. V ostatních oblastech budou moci do kolektivu stále jen předškoláci s testem a ústenkou.

Vedle škol se pro návštěvníky zpřístupní také venkovní prostory uměleckých institucí, jako jsou galerie či muzea, mají-li nějaké.

3. KROK: od 3. května

Datum je pravděpodobné, negarantované, udrží se, když incidence nových nákaz opadne v týdenním gardu pod sto případů na sto tisíc obyvatel. Aktuálně je Česko zhruba na dvojnásobku, ale každým dnem klesá.



Pokud se trend udrží, obnoví se výuka na druhém stupni základek, rotačně a stejně jako u mateřinek jen v těch regionech, kde se nákaze nebude dařit.

S termínem se pojí otevření obchodů všeho druhu a sortimentu, a to včetně farmářských trhů, už nebudou omezené jen na potraviny. Aby se to stalo, musí celorepubliková incidence opadnout pod řečenou stovku, prodej se nebude uvolňovat po oblastech.

Galerie, muzea a památky budou smět vpustit klienty i do vnitřních prostor, samozřejmě s režimovými opatřeními typu rozestupy a respirátory, a to v regionech s příznivým vývojem nákazy.



Ze zimního spánku a poloilegality se probudí také služby, které lze odehrát v režimu jeden na jednoho: kadeřnictví, péče o nehty, kosmetika, lazebníci, salóny pro zvířata. Jediné služby se otevřou v každém případě, bez ohledu na incidenci, ale zase to i při nízkém počtu nákaz bude vždy s podmínkou negativního PCR či antigenního testu (nestačí domácí samoodběr), dokončeného očkování nebo prodělaného covidu ne více než 90 dnů zpátky.

4. KROK: cirka polovina května

Ukazatelem je pořád mantra stovky případů na sto tisíc obyvatel. Půjde-li vývoj dobře, spustí se praktická výuka na vysokých školách a umožní se všechny zbývající služby. Venkovní svatby a pohřby se budou moci konat v třicetihlavých sešlostech.



5. KROK: mez 75 případů

Zatím nelze říci, kdy nazraje čas. Ví se to jen parametricky: až se za celý týden nevyskytne více než 75 nových nakažených v přepočtu na sto tisíc obyvatel.



Pak se budou smět provozovat venkovní divadla a koncerty, zpřístupní se hrady a zámky, v rámci pohostinství dostanou zelenou zahrádky. Hoteliéři uvolní čtvrtinu pokojů turistům toužícím po rekreaci, nejen kvůli služební cestě, ale bez nočních akcí. Svatby a pohřby jsou o 30 lidech uvnitř, o dvacet víc je to venku.

6. KROK mez 50 případů

Venku si bude moci společně protáhnout svaly a šlachy až dvacítka lidí, vnitřní sportoviště půjdou – fitka, tělocvičny – leda v režimu jeden na jednoho a s testem nebo jeho alternativami, stejně jako u služeb. Na sportovní utkání smí při striktním hygienickém režimu přijít diváci.

Na nejměkčí stupeň v sérii je potřeba, aby covid opadl pod 50 případů na sto tisíc obyvatel za týden. To se pak umožní vnitřní představení, což se týká divadla, hudby i kina. Také interiéry hospod se budou moci pod režimovými opatřeními zalidnit, stejně jako bazény, sauny a wellness, vnitřní sportoviště. Všechno je to podmíněno testem, očkováním či nedávno prodělaným covidem, nadto s kapacitními omezeními a hygienickým režimem.



Vnitřní svatby a pohřby pak smí mít 100 hostů, venkovní 250.