Konec Janečkových či Březinových nadějí na Hrad? Ministerstvo do prezidentského boje pustilo jen 9 kandidátů

Největším kamenem úrazu byla podle zástupců ministerstva vnitra velká chybovost v podpisových arších.

To se stalo osudným i Karlu Janečkovi. Ten sice odevzdal více než 73 tisíc podpisů od občanů (po odečtení vynechaných míst jich bylo 71 820) a splnil tedy podmínku 50 tisíc podpisů, neprošel však právě kontrolou chybovosti.

Už z prvního vzorku bylo jasné, že má Janeček problém – chybovost byla 33,493 %, obdobně na tom byl i při druhé kontrole. Rázem se tak dostal pod požadovanou hranici, a byl z boje o Hrad vyškrtnut. Podobně na tom byl třeba „betonový král“ Tomáš Březina.

Maximální dovolená chybovost v kontrolním vzorku jsou 3 procenta. Pokud první kontrolní vzorek nesedí, udělají úředníci ještě druhý. Výsledné procento chybovosti obou vzorků zprůměrují a odpovídající počet podpisů z celkového počtu odečtou.

Vyřazeným kandidátem je také podnikatel Karel Diviš. Z 61 tisíc podpisů mu jich po kontrole úřadu zbylo platných 49 884, nutná hranice 50 tisíc podpisů mu tak utekla velmi těsně. „Rozdíl byl velmi těsný, takže odvolání určitě budu podávat. Šance tady je,“ reagoval Diviš.

Janeček i Diviš si na sbírání podpisů najali specializované agentury. Janeček za jejich služby utratil zhruba 3 miliony, Diviš méně než milion. Za jeden podpis nabízel první odměnu 60 korun, druhý 40 korun. „Máme dobrovolníky, takže většina podpisů chodí od nich. Máme i brigádníky, kteří jsou placeni hodinově nebo za počet podpisů,“ přiznala Seznam Zprávám v říjnu Janečkova mluvčí Nikol Klevcovová.

Kandidátní listiny na ministerstvo vnitra odevzdalo do 8. listopadu 2022 jednadvacet kandidátů, jeden z uchazečů o něco později. Úředníci odhalili nedostatky u sedmi dokumentů, které vrátili na doplnění.

Žádná z vnitrem reklamovaných listin nepatřila nikomu z favorizovaných osobností. Redakce iDNES.cz přináší přehled devíti zaregistrovaných uchazečů o Pražský hrad.

Andrej Babiš

Expremiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše podpořilo 56 poslanců. Záměr ucházet se o prezidentský post oznámil jako poslední. Ještě v létě tvrdil, že se k případné kandidatuře o post hlavy státu vyjádří 28. října. Nakonec tak učinil o dva dny později, v neděli 30. října v Televizi Nova.

O podpisy požádal poslance na ranním zasedání klubu dva dny poté. Kandidaturu mu podepsali přítomní poslanci, někteří další se připojili ve středu. Neusiloval, aby ho podpořili všichni poslanci hnutí.

„Podle průzkumu velké šance nemám, nicméně jsem bojovník a udělám maximum proto, abych přesvědčil lidi, že budu dobrým kandidátem na post prezidenta,“ řekl tehdy Babiš v televizi při projevu k oznámení své kandidatury.

Jaroslav Bašta

Kandidaturu poslance hnutí SPD Jaroslava Bašty podpořilo 20 jeho kolegů -poslanců z SPD. Baštu si jako svého kandidáta na Hrad vybralo hnutí podle předsedy Tomia Okamury proto, že zosobňuje jejich ideály, tedy svobodu a demokracii, kterou má hnutí v názvu.

„Je to prokazatelně celoživotní bojovník za svobodu a demokracii, odvážný člověk, který nikdy nesloužil žádnému režimu, na rozdíl od kandidátů, kteří byli doteď favorizováni,“ prohlásil Okamura a narážel na Andreje Babiše a Petra Pavla, kteří byli před revolucí členy komunistické strany.

Bašta v rozhovoru pro iDNES.cz na otázku proč kandiduje řekl, že „jsou situace, kdy člověk nemůže odmítnout podobnou nabídku“. Žertoval, že jednu hlavní „podmínku“ pro kandidaturu na prezidenta už má splněnou. „Seděl jsem za politiku, což kromě Václava Klause a Miloše Zemana, měli – byli buď ve vězení, nebo byli odsouzeni – všichni předchozí prezidenti konče Václavem Havlem,“ vyzdvihl tehdy žertem v rozhovoru.

Pavel Fischer

Senátoru Pavlu Fischerovi podepsalo kandidátní listinu 54 poslanců a senátorů. „Z toho ale zřejmě budou čtyři (podpisy) neplatné, protože senátorům, kteří mi to podepisovali, mezitím skončil mandát,“ řekl Fischer.

Stál o to, aby měl podporu z obou komor Parlamentu. Pod listinou jsou podle Fischera podepsáni vládní politici, ale i třeba zástupci hnutí ANO. „Je to pro mě vizitka, že jako prezident budu umět pracovat s Parlamentem s oběma komorami napříč, mám tam dokonce podepsané senátory zvolené například za hnutí ANO nebo další, to znamená nejenom vládní,“ doplnil.

Fischer je jedním z trojice kandidátů, které podpořila vládní koalice Spolu. Kromě bývalé rektorky Nerudové se koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL postavila i za generála Petra Pavla.

Marek Hilšer

Senátor Marek Hilšer chtěl původně kandidovat na základě zisku 50 tisíc podpisů občanů, dosáhnout zákonem daného počtu se mu však nepovedlo. Nakonec tak pro podporu své prezidentské kandidatury přesvědčil více než 14 svých kolegů senátorů. Některé ale vyřadil, protože jim mezitím skončil mandát. O jednom pak Hilšer ví, že podepsal kandidaturu i jinému uchazeči.

Hilšer ve čtvrtek v České televizi prohlásil, že dnes se už nemusí svlékat, aby upozornil na palčivá témata. Narážel tak na incident z roku 2014, kterým se poprvé dostal do médií, když polonahý protestoval na Úřadu vlády proti anexi Krymu. „Dnes už mám jiné prostředky, jak věci řešit. Teď člověk může věci prosazovat jinými směry,“ dodal nynější senátor.

Jeho kampaň není podle Hilšera marketingově promyšlená, ale „dělaná od srdce s nízkými prostředky“. „Velké peníze kazí politiku, dělají neplechu. A proto je moje kampaň nízkonákladová, tedy z veřejných prostředků, a pak také od malých dárců, a toto může udělat politiky nezávislé,“ tvrdí Hilšer.

Danuše Nerudová

Ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová nasbírala přes 100 tisíc podpisů. Odevzdala jich 82 628. „Všechny podpisy jsme pečlivě kontrolovali a vyřadili asi 15 až 20 procent,“ sdělila poté, co krabice na ministerstvo vnitra dovezla.

Nerudová patří k jedné z favoritek volby, v průzkumech se umisťuje na třetím místě za generála Petra Pavla a expremiéra Andreje Babiše.

Při sběru podpisů projela celou Českou republiku, pomáhala jí řada dobrovolníků. „A troufám si říct, že znám problémy, které trápí lidi v regionech. A jako prezidentka se zasadím o to, aby se nezapomínalo na regiony, kde se lidem nežije tak dobře jako ve zbytku naší republiky,“ uvedla před ministerstvem při odevzdávání hlasů.

Petr Pavel

Petr Pavel oznámil už na konci září, že nasbíral více než 50 tisíc podpisů občanů. Současně však dodal, že ve sběru chce do konce října pokračovat. Chtěl získat 70 tisíc podpisů pro případ, že by ministerstvo vnitra nějaké odevzdané podpisy vyhodnotilo jako neplatné. Nakonec si generál ve výslužbě zajistil podporu více než 81 tisíc občanů.

Pavel při odevzdání krabic s podpisy řekl, že za poslední dva měsíce najezdil více než šest tisíc kilometrů, navštívil všech 13 krajů a mluvil s jejich obyvateli.

Poukázal na to, že prezidentská kampaň není ekologická. „Zákon říká, že každý kandidát musí podpisy odevzdat papírovou formou,“ uvedl. Kdyby ve volbě uspěl, apeloval by proto na poslance, aby do příště umožnili odevzdání i elektronických podpisů. Nyní alespoň symbolicky zasadí 25 nových stromů. „Je důležité, aby politici vysvětlovali, že to nejen musíme, ale že to lze změnit,“ poznamenal.

Denisa Rohanová

Prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová podala kandidátní listinu už loni na podzim s podpisy 20 tehdy končících poslanců ČSSD a KSČM. Ústavní právník Jan Kysela mínil, že tento postup nemůže projít, protože ještě tři čtvrtě roku nebyly prezidentské volby oficiálně vyhlášeny.

Náměstek ministra vnitra Petr Vokáč ale následně uvedl, že ministerstvo bude akceptovat i podpisy bývalých zákonodárců v případě, že přihláška byla podána v době, kdy ještě byli ve funkcích. Za tím, že podáním kandidatury nebylo v rozporu se zákonem, si stála i Rohanová. Její tým si nechal dokonce zpracovat právní rozbor, který jim v tomto postupu dává za pravdu. To nyní opět potvrdilo i ministerstvo vnitra.

Josef Středula

Šéf odborářů Josef Středula sice tvrdil, že se mu podařilo nasbírat pro svou kandidaturu 62 384 podpisů občanů, na ministerstvu vnitra však nakonec odevzdal jen 11 podpisů senátorů. „Dostal jsem se do unikátní situace, kdy mám splněné dokonce dvě podmínky,“ prohlásil Středula.

Středula si musel vybrat, co předloží úředníkům ke kontrole, jestli podpisy občanů, nebo podpisy zákonodárců. Dle zákona totiž není možné odevzdat obojí. „Z procesních důvodů a jistoty, aby mě lidé, kteří mi dali hlas, viděli v prezidentské volbě, podávám podpisy senátorů, které jsou nezpochybnitelné,“ uvedl odborový předák Středula v následné tiskové zprávě.

Podporu Středulovi v kandidatuře na Hrad vyjádřil i současný prezident Miloš Zeman, stejně jako předsedovi ANO Babišovi. Středula opakovaně poděkoval Zemanovi za jeho podporu a na oplátku ocenil jeho dosavadní práci ve funkci prezidenta. Zemanův hlas je ale pouze jedním z mnoha, které kandidát potřebuje, uvedl Středula.

Tomáš Zima

Bývalý rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima získal podpisy 13 senátorů, je ale jedním z kandidátů, kolem kterého se rozvířila debata právníků, jaké podpisy zákonodárců budou platit. „Mou prezidentskou kandidaturu ministerstvo vnitra v pátek zaregistrovalo, předložil jsem arch se třinácti podpisy končících, pokračujících i nově zvolených senátorů napříč politickým spektrem,“ řekl.

Zima sice sbíral i podpisy občanů ale podle svých slov jich sehnal jen asi 40 tisíc. Nechtěl riskovat, že se mu nepodaří dostat přes hranici potřebných 50 tisíc podpisů pod petici občanů, a tak vsadil na podpisy senátorů.

„Řada lidí se na mě dívá jako na outsidera, ale tyto věci mě neodrazují,“ prohlásil nedávno Zima. A když to mu to při volbě na Hrad nevyjde, určitě chce zůstat ve veřejném prostoru.

Rozhodne se už za sedm týdnů

Termín prezidentské volby vyhlásil v červnu letošního roku předseda Senátu Miloš Vystrčil. Kandidáti jsou povinni si pro financování volební kampaně nejpozději do pěti dnů od vyhlášení voleb zřídit účet umožňující bezplatný a nepřetržitý přístup k zobrazování přehledu platebních transakcí na tomto účtu.

Volby se uskuteční 13. a 14. ledna 2023. Prvním dnem je pátek, kdy lze hlasovat od 14:00 do 22:00, druhým dnem je sobota, kdy se hlasuje od 8:00 do 14:00. Případné druhé kolo volby se koná 27. a 28. ledna.

V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Miloši Zemanovi skončí mandát 8. března 2023.