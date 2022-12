Okamura: Kandidát SPD není zván do debat, nehodí se Baštova disidentská minulost

Lidovky.cz: Plánuje se váš prezidentský kandidát Jaroslav Bašta účastnit v rámci kampaně různých debat? Třeba tento týden jsem jich byl účasten několika a nikde jsem pana poslance neviděl…

Určitě. My naopak máme problém s tím, že máme oprávněný pocit, že do některých debat nejsme vůbec zváni. Jaroslav Bašta je – na rozdíl od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše – připraven jít do jakékoliv debaty. On se na to naopak těší.