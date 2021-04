Prezident nebude vetovat novelu volebního zákona. Korespondenční volbu označil za ‚hloupost’

Praha Prezident Miloš Zeman nebude vetovat novelu volebního zákona a po schválení Parlamentem ji podepíše. Prezident nesouhlasí s korespondenční volbou, jejíž vložení do zákona zvažuje Senát. Zeman to považuje za hloupost, zároveň ale naznačil, že by takovou změnu neblokoval.

O odvolání Blatného jsem věděl o dva dny dříve než exministr, uvedl prezident Zeman Řekl to v neděli v rozhovoru serveru Blesk.cz. Zeman řekl, že byl vždy zastánce 14 volebních krajů. Jeden volební obvod má podle něj nevýhodu, protože ztěžuje možnost vyniknout krajským politikům jako lídrům kandidátek. Přepočet hlasů voličů na mandáty označil za věčnou diskusi. Novela volebního zákona musí být přijata kvůli verdiktu Ústavního soudu, který před dvěma měsíci zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů jako nespravedlivý pro malé strany a zvýhodňující velké. Bez náhrady tohoto přepočtu hlasů na mandáty nebude možné plně realizovat sněmovní volby, které se budou konat 8. a 9. října. Sněmovna minulý týden schválila nový způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty, který opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. Mandáty se budou přidělovat automaticky bez možnosti povolebního zásahu stran. Volebním koalicím bude stačit pro vstup do dolní komory méně hlasů než v minulosti. Změny nyní posoudí Senát. Sněmovna s ním úpravy předem projednávala.

Poslanci si koledují o blamáž. Návrh nového volebního zákona skrývá riziko Prezident řekl, že až dostane volební zákon na stůl, podepíše ho. Odmítl, že by použil veto. Senát se podle Zemana bude pokoušet prosadit do volebního zákona korespondenční volbu. Prezident zopakoval, že on ji odmítá, nebyla podle něj příliš úspěšná ve Spojených státech nebo v Rakousku. „Ale dobře, když tam Senát pro zahraniční Čechy propasíruje korespondenční volbu, tak co se dá dělat, je to hloupost, ale hloupostí se v politice děje dost,“ řekl. Prezident opět kritizoval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského za verdikt soudu ohledně volebního zákona. Řekl, že judikatura Evropského soudu pro lidská práva „v kauze Bulharsko“ konstatuje, že zásah do volebního zákona v situaci, kdy už probíhá volební kampaň, je protiprávní. Stejně se podle Zemana vyjádřila i tzv. Benátská komise Rady Evropy. „Z toho mi vyplývá, že Pavel Rychetský postupoval protiprávně proti judikatuře evropského soudu pro lidská práva, kterou by měl respektovat,“ řekl Zeman.