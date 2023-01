Bitva až do konce. Finalisté souboje o Hrad se snažili na poslední chvíli získat nerozhodnuté

O voliče, jichž je v Česku na osm a čtvrt milionu, ve čtvrtek večer na televizi Nova bojovali oba kandidáti pod taktovkou moderátora Reye Korantenga doslova do poslední chvíle. Završili tím extrémně vyostřenou předvolební kampaň, která nebývale rozdělila českou společnost na dva znesvářené tábory. Nechyběly v ní výhrůžky, osočování, lži, dezinformace, a dokonce ani náboje či poplašné, falešné zprávy o smrti.

Řež na sociálních sítích

Nejtvrdší souboj probíhal na sociálních sítích. Končící prezident kampaň označil za svého druhu občanskou válku.

V debatní televizní derniéře se doposud tvrdí rivalové shodli na slušné diskusi, což se po celou dobu snažili dodržet. Ke slušnosti vyzval hned v úvodu Petr Pavel v reakci na čtvrteční poplašný e-mail o svém úmrtí. „Nechutného v kampani už bylo hodně. My jsme si s panem předsedou v předchozích debatách jeden druhému dokázali, že se umíme konfrontovat, že umíme být tvrdí, a já si myslím, že už to stačilo a že bychom také mohli našim divákům a voličům ukázat, že se umíme normálně bavit. A já jsem k tomu připraven,“ řekl. Jeho výzvu předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijal a apeloval na lidi, aby přestali s útoky. Od falešného e-mailu se jasně distancoval.

Oba kandidáti si také notovali v tom, že si na rozhodující souboj nedělali žádnou speciální přípravu. „Držím se svého. Konzistence je nejlepší,“ vysvětlil Pavel. Oproti finální debatě před prvním kolem si nevyměnili ani žádné dárky.

Pohled do budoucnosti

Cílem čtvrtečního duelu byl podle moderátora především pohled do budoucna. Na hypotetickou otázku, zda by Pavel jako prezident jmenoval Babiše premiérem, pokud by jeho hnutí vyhrálo příští parlamentní volby, generál ve výslužbě odpověděl, že by respektoval vůli lidu. Pokud by byl Babiš schopen sestavit vládu, požádal by ho o to.

„Nemůžu se ohlížet na své sympatie nebo antipatie,“ uvedl generál Pavel. To Babiš by v případě zvolení na Hrad navrhl výměnu náčelníka generálního štábu. Na místo Karla Řehky, který podle šéfa ANO mluví o válce velkého rozsahu, by navrhl právě Pavla. „Říká, že nechce válku, já chci mír, „ překvapil.

Zopakoval také návrh na uspořádání mírového summitu o Ukrajině. „Musíme to zkusit, musíme se snažit o ukončení války a o mír,“ řekl a ujistil, že s Putinem by nejednal. Kontaktoval by ale evropské lídry, ukrajinského a tureckého prezidenta, aby se v Praze domluvili, jak dál. „Vím věci, které nemůžu sdělit,“ řekl Babiš s odkazem na nedávnou schůzku s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle Pavla je ale summit v Praze v tuto chvíli nereálný, spoléhal by raději na aktivity NATO.

Rozdílné pohledy měli zájemci o Hrad na případné jmenování členů SPD do vlády. Pavel by představiteli tohoto hnutí nesvěřil resort, kde by hrozilo bezpečnostní riziko, Babiš by byl benevolentnější. „SPD není extremistická strana,“ podotkl.

Kandidáti se dotkli i jmenování ústavních soudců, což je další z prezidentských pravomocí. „Považoval bych za rozumné doplnit všechna jména ústavních soudců a teprve potom vybrat předsedu,“ vysvětlil Pavel.

V diskusi o důchodové reformě Babiš poukázal na to, že současná vláda nemá ráda seniory a lže lidem. Pavel naopak prohlásil, že důchodová reforma je potřeba: „Bohužel se měla uskutečnit už před 10 lety, žádná vláda na to ještě nenašla odvahu.“ Kromě ekonomických témat proto na rivaly čekala i problematika manželství pro všechny, jež oba kandidáti podpořili, či eutanazie. Babiš by zákon o ní vetoval. „Jsem proti, věřím na zázrak,“ řekl. Pavel by tak razantní nebyl, spíš by eutanazii podpořil.

Přesycení diváci i kandidáti

Televizní duely před druhým kolem odstartovala v neděli debata v České televizi, do které Andrej Babiš přišel doslova na poslední chvíli, čímž značně zaskočil svého soupeře i samotnou televizi. Rozruch až mezinárodních rozměrů způsobil jeho výrok, že by neposlal pomoc Polsku a pobaltským státům v případě jejich napadení. Byť svá slova později opravil, zarazil tím české i zahraniční politiky.

Ve středeční emočně vypjaté debatě televize Prima si zase Babiš s Pavlem navzájem vyčetli komunistickou minulost či způsob vedení kampaně. Babiš osočil Pavla, že o Česku hovoří jako o společnosti dvou světů, které se nyní střetávají. Pavel Babiše obvinil z chaosu a z úmyslného šíření strachu z války. Lídr hnutí ANO ale upozornil, že naopak o válce mluví vládní představitelé. „Já mluvím o míru,“ reagoval Babiš. Pavel mu na to odpověděl, že strká hlavu do písku. „Je fér lidem říct, jaká jsou rizika. Ale to neznamená, že je strašíme,“ zdůraznil generál ve výslužbě. Oba kandidáti jasně deklarovali, že chtějí českou společnost spojovat. „Jako voják jsem sloužil všem, nebudu dělat žádnou změnu,“ řekl Pavel. Babiš by podle svých slov chtěl být také prezidentem všech občanů. „Myslím, že bych to dokázal,“ řekl.

Středeční televizní debatu sledovalo na TV Prima a CNN Prima News na 1,2 milionu diváků, nedělní na ČT vidělo o půl milionu lidí více. Ani jedna letošní debata nicméně nepokořila rekord. Ten si nadále drží prezidentský duel před druhým kolem minulých voleb mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem v ČT. V roce 2018 se stal s 2,7 milionu diváků nejen nejsledovanějším pořadem roku na celém televizním trhu, ale i nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti.

Byť televizní debaty mají na rozhodování voličů zásadní vliv, veřejnost i samotní kandidáti už jsou jimi přesyceni. „Zdá se, že už debaty nepřinášejí moc nového. Je také znát určitá únava, a to jak kandidátů, tak moderátorů a samozřejmě i veřejnosti,“ citovala ČTK vedoucího katedry politologie na Masarykově univerzitě v Brně Otto Eibla. Podobně to vidí i Josef Mlejnek, podle něhož do posledních debat nikdo nevnesl nové téma. Lukáš Valeš by šel ještě dál a obecně by debaty před druhým kolem zrušil, protože se už voliči o kandidátech dozvěděli úplně všechno. Navíc témata, která jsou při debatách volena, neodpovídají kompetencím prezidenta. „Bylo by nyní mnohem lepší, kdybychom začali zahrabovat příkopy, protože míra nenávisti je šílená,“ zdůraznil Valeš pro Lidovky.cz.

Čtvrteční debata na Nově byla posledním televizním střetem obou kandidátů, dnes je ještě čeká tradiční závěrečný duel v Českém rozhlasu.