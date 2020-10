‚Opravdu nic příjemného, ani při lehčím průběhu.‘ Primátorka Vaňková popsala své zkušenosti s covidem

Brno Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) se po nemoci covid-19 a karanténě vrací v pondělí do běžného pracovního režimu. Vaňková to oznámila na facebooku. Uvedla, že i při lehkém průběhu nemoci zaznamenala únavu, slabost a horečky a vyzvala veřejnost k dodržování opatření proti šíření nemoci. U Vaňkové se covid-19 potvrdil poslední zářijový týden.

„Po nedobrovolné koronavirové přestávce se dnešním dnem vracím do běžného pracovního režimu. A jaká je vlastní zkušenost s covidem-19? Opravdu nic příjemného, ani při lehčím průběhu,“ uvedla Vaňková na sociální síti.



Popsala, že zažila únavu, slabost, horečky a bolesti hlavy. „Není fakt o co stát. I když je zřejmé, že vláda situaci nezvládá a že jen těžko budeme dohánět hlavně promarněné letní měsíce, kdy se mělo vše na druhou vlnu připravit, určitě je nutné bezpečnostní opatření dodržovat,“ uvedla primátorka. Lidé podle ní nenosí roušky kvůli premiérovi nebo ministrovi zdravotnictví. „Nosíme je kvůli svým nejbližším, kvůli našim dětem i kvůli sobě. Věděli jsme to na jaře a platí to i na podzim,“ uzavřela brněnská politička.

V Jihomoravském kraji přibývají v posledních dnech stovky potvrzených případů denně. Od začátku pandemie k dnešnímu dni je v kraji 10 944 potvrzených případů. Je to čtvrtý nejvyšší počet za Prahou, Středočeským a Moravskoslezským krajem. Vyplývá to z webových stránek ministerstva zdravotnictví.