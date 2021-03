Příspěvek až 370 Kč lidem v karanténě Senát zřejmě schválí

Praha Lidé v nařízené karanténě nebo izolaci pravděpodobně budou dostávat v březnu a v dubnu příspěvek k nemocenské až 370 korun denně. Předpokládá to návrh zákona, který ve čtvrtek Senátu doporučil schválit jeho sociální výbor beze změn.

O usnesení výboru informovala na čtvrteční tiskové konferenci zpravodajka předlohy, pirátská senátorka Adéla Šípová. Horní komora rozhodne o zákonu ještě ve čtvrtek.



Bonus k nemocenské má bránit propadu příjmů a tím motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty. Podle Šípové je nutné předlohu schválit rychle. Uvedla, že zatím nebyly avizovány žádné pozměňovací návrhy.

Příspěvek budou lidé dostávat podle předlohy prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše budou mít 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se bude vztahovat také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučeni ale budou ti, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu z dovolené v zahraničí, což kritizují senátoři Starostů. „I přesto, že s touto částí ne zcela souhlasíme, zákon jsme připraveni podpořit, aby se příspěvek mohl začít vyplácet co nejdříve,“ sdělil v tiskové zprávě předseda klubu Petr Holeček.

Podporu sněmovní verzi vyslovily rovněž frakce občanských demokratů a lidovců, byť předsedkyně klubu KDU-ČSL a nezávislých Šárka Jelínková podobně jako Holeček poukázala na to, že výluka ze zahraničních návratů se týká například i lidí, kteří mohli být v cizině za rodinou. Šéf frakce ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra uvedl, že senátoři klubu jsou pro návrh zákona, byť z něj nejsou nadšeni. „Mohl by být demotivující a zneužitelný,“ míní.

Příspěvek bude zaměstnancům vyplácet zaměstnavatel. Náklady si bude odečítat ze sociálních odvodů. Bonus nebude podléhat dani z příjmů ani exekuci a nebude se započítávat do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Nebude se týkat jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.