Pro vojáky v nemocnicích chybí vakcína. Jejich pomoc v boji proti covidu je přitom nezanedbatelná

PRAHA Kde jinde by měli vojáci sloužit než v první linii? Neplatí to jen ve válce, ale i na frontě boje s covidem. Armáda pomáhá zdravotníkům v přetížených nemocnicích. Jejich ředitelé si roli vojákyň a vojáků pochvalují. Nejvíc jsou ale potřeba přímo na covidových odděleních – a tam bez řádného proočkování nemohou. Jenže vakcíny zbývá pro uniformované ženy a muže málo. A to je potíž.

„Vzhledem k tomu, že nejsou naočkováni, nemohou být z rozhodnutí ministerstva obrany využíváni na covid oddělení, kde nám dlouhodobě chybělo nejvíc personálu,“ popsala pro Lidovky.cz mluvčí Kroměřížské nemocnice Andrea Štouračová. Nedostatek očkovacích sad pro vojáky potvrzuje i generální štáb.

Vojáci začnou do týdne pomáhat kvůli covidu v dalších nemocnicích, pomáhá jich přes 150 První vojáci mají přijít na řadu podle očkovacího plánu v kategorii 1. A – vojenští zdravotníci a osoby starající se o covid pozitivní pacienty, další v rámci pracovníků kritické infrastruktury. Ostatní příslušníci armády budou očkováni jako zbytek obyvatelstva. Ti, kteří jsou nasazováni na covidová oddělení, by měli dostat vakcínu ve zdravotnickém zařízení, jemuž pomáhají. „Obecně je nedostatek očkování, tedy není ani dostatek očkování pro vojáky v kategorii 1. A,“ připustila pro Lidovky.cz Vlastimila Cyprisová z oddělení pro komunikaci s veřejností Generálního štábu Armády České republiky. Když se v uplynulých měsících v Poslanecké sněmovně opakovaně jednalo o prodloužení nouzového stavu, jedním z často zmiňovaných odůvodnění bylo i snazší nasazení armády. Ta pomáhala zvládnout covidovou situaci od loňského jara, nyní ale v nemocnicích slouží méně vojáků než dříve. Bez proočkování to nejde Do Kroměřížské nemocnice armáda nastoupila 21. prosince a minulou neděli skončila. „Pomáhali nám s převozy pacientů na RTG, s hygienou a krmením pacientů, při polohování, s pomocnými pracemi pod dohledem zdravotníků,“ uvedla mluvčí Andrea Štouračová. Někteří prý k závěru mise pracovali na necovidových odděleních, například na neurologii. Bez proočkování to ale dál nešlo. Nemocnice musejí rušit dovolené, personál je na hraně vyčerpání. Pomáhají vojáci i zaměstnanci hvězdárny Že si každá nemocnice řídí očkování po svém, potvrzuje mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář. „Nabídli jsme vojákům, coby pracovníkům z první linie, možnost očkovat se. Čekáme na jejich reakci,“ uvedl. Například ve Fakultní nemocnici Na Bulovce již vojáci naočkováni jsou, jak sdělila mluvčí zařízení Simona Krautová. „K pondělí 8. února působí 548 vojáků a vojákyň na 88 různých místech. Od začátku pandemie bylo nasazeno k různým úkolům téměř 17 tisíc vojáků a vojákyň,“ uvedla mluvčí armádní mluvčí Cyprisová. Do tohoto seznamu se nepočítá lékařský ani nelékařský zdravotnický personál, který je trvale nasazený v rámci praxe v nemocnicích nebo v mobilních odběrových týmech a řídícím týmu Chytré karantény. Postupný odchod armády lze ilustrovat na Fakultní nemocnici v Brně. „Vojáci u nás působili jako dobrovolníci nejen na podzim, ale i nyní. V listopadu jsme jich měli na výpomoc kolem 50, během ledna jich zde bylo 15, teď jich máme do 18. února celkem deset. Vykonávají u nás pomocné a sanitární práce, “ uvedla Veronika Plachá, mluvčí nemocnice. To, že nejsou naočkovaní, je prý ale nijak nelimituje. Bude dost pomocníků? Dokud jsou potřeba vojáci v nemocnicích, prodloužení nouzového stavu podpoříme, prohlásil Filip Strach z odchodu armády z nemocnic vyslovil poslanec ODS Jan Skopeček. „Když se bavím s řediteli nemocnic, a to nejen ve středních Čechách, tak roli armády neuvěřitelně kvitují. Na druhou stranu teď mají obavy, že když nejsou vojáci naočkováni, tak budou muset z nemocnic mizet,“ uvedl pro TV Prima. Situaci hodlá projednat s resorty obrany a zdravotnictví. Vojáci nepřestali pomáhat Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. „Jsme za to moc rádi. Momentálně vykonávají pomocné práce v přímé péči o pacienta pod odborným dohledem, laicky řečeno: jsou k ruce zdravotníků. U nás jsou teď vojáci, kteří dokončují misi, a nejsou naočkováni,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. O další pomoc armády určitě stojí. „Ale nevíme, zda naočkovaných vojáků bude dostatek,“ dodává Lipovská. Předpokládá, že určitě nebudou jedinou nemocnicí, která bude o další výpomoc žádat. „Obáváme se tedy, že tolik naočkovaných příslušníků armády nebude k dispozici,“ uvedla.