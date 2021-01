Propustit zaměstnance je lepší, než rovnou skončit v insolvenci, říká majitel značky Pietro Filipi

Praha Oděvní značka Pietro Filipi má finanční potíže. Společnost nemá peníze na mzdy, a proto musela propustit všechny zaměstnance 23 obchodů, které spadají pod Pietro Filipi stores. Informaci webu Lidovky.cz potvrdil majitel skupiny C2H, pod kterou Pietro Filipi patří, Michal Mička. Společnost dokonce zastavila online prodej a pravděpodobně míří do insolvence.

Oděvní značku skupiny C2H výrazně poškodila koronavirová pandemie. Kvůli ní musela minulý rok opakovaně uzavřít své obchody. Jen za první půlrok tak měla celá skupina ztrátu 117 milionů korun.

Už před pandemií ale nebyly firmy v dobré kondici. V nejhorším stavu bylo právě Pietro Filipi, které mělo na konci roku 2019 závazky po splatnosti vůči dodavatelům přes 70 milionů korun a neplnilo podmínky bank. Podle Michala Mičky je blízko úpadku i druhý významný člen skupiny, řetězec s koženým oblečením Kara. O práci naopak nepřijdou zaměstnanci jiné Mičkovy firmy s názvem Pietro Filipi s.r.o., která pro značku obstarává návrhy oblečení.



Lidovky.cz: Kolik zaměstnanců jste museli propustit?

Propustili jsme zaměstnance společnosti Pietro Filipi Stores, kteří pracují v maloobchodě. Jde asi o 130 lidí. Museli jsme to udělat proto, že nemáme peníze na výplaty. Zaměstnance na centrále nepropouštíme.

Lidovky.cz: Za jakých podmínek nyní rozdáváte výpovědi?

Naše představa je taková, že se zaměstnanci podepíšeme dohodu o ukončení z organizačních důvodů. Pokud je dohoda z organizačních důvodů, tak mají pracovníci právo si nárokovat odstupné na úřadu práce. Nepřijdou tak o své peníze a my, jakmile budeme domluvení s investorem, přijdeme s novou čistou společností. Je to lepší varianta, než kdybychom skončili v insolvenci a oni by vše museli nárokovat u insolvenčního správce. Je to nejjednodušší cesta.

Lidovky.cz: Všechny prodejny Pietro Filipi jsou teď z důvodu vládních opatření proti koronaviru opět uzavřené. Otevřete je, až to bude možné?

Otevřeme je pouze za předpokladu, že se domluvíme s bankou a investorem. Chceme se dohodnout na tom, jak celý byznys reorganizovat.

Lidovky.cz: Takže chcete jít podobnou cestou jako značka pánského oblečení Blažek, které soud odsouhlasil reorganizaci firmy?

Ano, ovšem pouze s investorem.

Lidovky.cz: S kým v tuto chvíli jednáte?

Jednáme se třemi investory. V médiích se objevil slovenský řetězec s pánskou módou Otto Berg, což můžu potvrdit. Další dva si nepřejí být jmenováni.

Lidovky.cz: Pro reorganizaci společnosti potřebujete souhlas alespoň poloviny věřitelů. Kolik jich eviduje Pietro Filipi?

Jde zhruba o desítky a dlužíme jim vyšší desítky milionů. Největší věřitel je samozřejmě banka, konkrétně Česká spořitelna.

Lidovky.cz: Na e-shopu Petro Filipi a Kara zákazníky upozorňujete, že momentálně nepřijímáte objednávky. Proč?

Prodej jsme zastavili, protože nám to nedává z finančního hlediska smysl. Obnovíme ho, pokud se domluvíme na zmíněné reorganizaci.

Lidovky.cz: A kdy čekáte že budou jednání u konce?

Určitě to nebude dřív než do měsíce, ale řekněme, že během dvou až tří týdnů budeme mít jasno v tom, jakou cestou půjdeme a se kterým investorem. Pokud budeme byznys reorganizovat, tak počítáme s tím, že zaměstnance zase vezmeme zpátky.