Protančete se k lepší paměti. Po roce tanečních hodin se mozek seniorů změnil, říká neuroložka

PRAHA Přední česká neuroložka Irena Rektorová z brněnského institutu CEITEC o účincích tance na lidský mozek a o tom, v čem je tanec lepší než monotónní pohyb jako například běh.

Desátý ročník televizní taneční soutěže StarDance spěje ke svému závěru. Nejsledovanější sobotní pořad letošního podzimu k obrazovkám lákal diváky několika generací. A nejen to: mnozí Češi a Češky se začali zapisovat do kurzů tance a opakovat si taneční kroky. Pokud jim zájem vydrží, nejspíš získají víc než ladné pohyby do rytmu hudby. Ukazuje to výzkum vedený profesorkou Irenou Rektorovou, která působí v Brně na Neurologické klinice LF MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny a Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU).