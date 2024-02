Ukradli nám demonstraci, jedeme domů, ohlásila část zemědělců a odjela z Prahy

„Mám z toho rozporuplné pocity. My jsme ten protest nechtěli nechávat na delší dobu, proto jsme ho uspořádali dneska. Agrární komora za stejnou věc jde protestovat 22. února. Nepochopili jsme, proč nejdou s námi už dnes. Ale teď už jsem to trochu pochopil. Protože tenhle protest nám byl ukraden,“ prohlásil Miloš Malý v ČT.

„Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem. To není, co jsme chtěli. My chtěli poklidný protest, chtěli jsme ukázat, že náš problém jsou tady ty traktory na magistrále, ale my jsme tady dneska v menšině. Nebyli jsme schopni uhlídat, aby na tomto protestu byli opravdu jen zemědělci a lidi, kteří k tomu mají co říct,“ dodal.

Podle policistů magistrálu tak opustily přes dvě stovky lidí a přibližně stejný počet strojů.

Policie ČR @PolicieCZ Někteří zemědělci s technikou začínají uvolňovat Magistrálu a z místa odjíždí. Podle jejich vyjádření se většina vrací zpátky domů. oblíbit odpovědět

Malý uvítal, že s demonstranty přímo na místě přišel debatovat ministr zemědělství Marek Výborný. „To jsem velmi kvitoval. Přišlo mi, že to bylo velmi přínosné a bylo by dobré, kdyby to takto pokračovalo i nadále. Ale po dnešku a průběhu, jaký ta demonstrace měla, bych se nedivil, kdyby změnil názor. Jsem velmi zklamaný z průběhu. Musíme se poradit, co dělat dál,“ uzavřel Malý.

Výborný po setkání s demonstranty řekl, že preferuje jednání u kulatého stolu než protest na ulicích. Organizátoři, ke kterým patří předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, podle něj ale sledují vlastní politické cíle a zemědělce nezastupují.