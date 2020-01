Protidrogová centrála odkryla prodej drog z Česka přes ‚darknet‘ do celého světa

Darknet a obchodování s drogami Darknet je skrytá ilegální komerční webová stránka na webu, kam běžný uživatel nemá přístup. Označuje se také za podsvětí internetu. Funguje přes šifrované sítě a je dostupný jen přes speciální software a konfiguraci komunikačních protokolů a portů. Funguje jako černý trh pro prodej zakázaných nebo různě omezených komodit (drogy, léky, zbraně, osobní údaje, padělané dokumenty, škodlivý software), ale i pro zboží legální.

Loni v březnu řekl tehdejší náměstek české celní správy Robert Šlachta v rozhovoru pro Lidové noviny, že drogy se z Česka do Německa stále častěji posílají poštou. Zájemci si drogy či látky sloužící k jejich výrobě nejčastěji objednávají prostřednictvím darknetu. Už v květnu 2018 upozornil na nárůst počtu případů distribuce drog prostřednictvím pošty také německý Spolkový kriminální úřad (BKA).

V září 2018 uvedla Národní protidrogová centrála (NPC), že dostupnost drog v prostředí internetu "může v budoucnosti ohrozit především mladší generace zvyklé využívat anonymního prostředí internetu či darknetu a schopné za zboží a služby platit alternativními měnami, jako je například bitcoin".

Letos v únoru rakouská policie informovala, že policisté z Rakouska, Česka a Německa rozbili mezinárodní skupinu obchodníků s drogami. Celkem při této akci zadrželi 53 lidí, mezi nimi tři občany Česka. Kurýři drogy dováželi do Rakouska z Německa a z Polska přes ČR auty nebo vlakem. Některé objednávky vyřizovali i prostřednictvím darknetu. Obchodníci podle vyšetřovatelů od podzimu 2017 do ledna 2019 prodali 314 kilogramů palic konopí, 20 kilogramů drogy speed, kilogram kokainu a pervitinu a další omamné látky. Na ulici měly hodnotu 3,8 milionu eur (98 milionů korun). Další drogy za asi 810.000 eur a zbraně našli při domovních prohlídkách v Rakousku a Česku.

V říjnu 2017 Krajský soud v Brně poslal na devět let do vězení Tomáše Jiříkovského, kterého žaloba vinila z krádeže bitcoinů z internetového tržiště v přepočtu asi za 16 milionů korun, z obchodování s drogami a nedovoleného ozbrojování. Jiřikovský ve svém internetovém obchodě Sheep Marketplace (Ovčí trh) umožňoval anonymní nelegální transakce. Šlo o neveřejný šifrovaný web, který Jiřikovský provozoval podle obžaloby od února do listopadu 2013. Podle státního zástupce se obchodovalo především s drogami.