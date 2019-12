V Ostravě zabíjela nejrozšířenější česká pistole. Podle Šlachty se dá sehnat v temných koutech internetu

PRAHA Ctirad V. střílel v čekárně Fakultní nemocnice v Ostravě samonabíjecí pistolí české výroby CZ 75, zřejmě nejrozšířenějším typem na tuzemském trhu. Zbraň dle šéfa moravskoslezské policie Tomáše Kužela držel nelegálně. Opatřit si nelegálně pistoli takové ráže přitom není snadné.

Pistole CZ 75

Vedoucí oddělení balistiky Kriminalistického ústavu Policie ČR Martin Valenta odhaduje, že člověku, který se neorientuje na trhu se zbraněmi, by mohlo trvat i rok a déle, než by si vražedný nástroj stihl opatřit. „Není to tak, že by si funkční palnou zbraň podléhající registraci dokázal věci neznalý člověk opatřit na každém rohu,“ řekl pro Lidovky.cz balistik s tím, že vychází z případů, ke kterým se osobně dostal a ne z celostátních statistik.

Jeho slova potvrzuje i bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a exnáměstek ředitele Celní správy ČR Robert Šlachta. „Velký problém je nyní internetový prodej z takzvaného darknetu, kde jsou uživatelé anonymně. Kdo by chtěl zbraň sehnat na ulici, toho dřív spíš někdo udá,“ sdělil Šlachta.

Nelegální zbraně v ČR Počet nelegálně držených zbraní policejní statistiky v Česku – logicky – neuvádějí. Monitorují však ztráty a krádeže těch zákonně držených, stejně jako trestné činy, v nichž hrála roli nelegálně držená zbraň: V létě 2019 evidovala policie 862 664 legálně držených zbraní

legálně držených zbraní V témže roce bylo ukradeno či se ztratilo 99 zákonně držených střelných zbraní, vrchol v této statistice přinesl rok 2003, za který policie eviduje 518 takových kusů Spousta neregistrovaných zbraní se objeví také při amnestiích, během kterých mohou lidé beztrestně odevzdat neevidovanou zbraň. Nejvíce jich lidé odevzdali v roce 2009 a to 7897, při té dosud poslední před pěti lety potom 5877 Nelegálně držených střelných zbraní zadrželi policisté nejvíce na konci devadesátých let, kdy jejich počet každoročně atakoval tisícovku

Valenta se dle svých slov nejčastěji setkává s tzv. expanzními zbraněmi, tedy plynovými pistolemi upravenými pro střelbu ostrými náboji. Nejčastěji prý pro ráže 6,35 a 7,35 Browning. Výjimečně se prý objeví i devitimilimetrová ráže, kterou měla i zbraň střelce v Ostravě.

„Dalším zdrojem nelegálních zbraní jsou ty označené jako znehodnocené,“ uvedl Valenta, podle kterého nebývá pro zručného řemeslníka problém zbraň tzv. reaktivovat do střelbyschopného stavu. Zprovoznit lze i volně prodejné řezy zbraní, u kterých se často využívají méně přesné hlavně s hladkým vývrtem místo těch s drážkou. I tak jsou však při střelbě na vzdálenosti pěti až sedmi metrů spolehlivé. Podobné řešení často svého času využívali například španělští teroristé z organizace ETA.

Model CZ 75 se vyrábí už déle než čtyřicet let, tentýž použil i útočník v Uherském Brodě v únoru 2015, kde usmrtil osm lidí a pak i sebe. Konkrétní pistole, která v Ostravě zabíjela, se tak mohla Ctiradovi V. dostat do ruky mnoha způsoby. Jisté však je, že zkušenosti se střelbou měl. České televizi to potvrdil jeho nadřízený, dle kterého zaměstnanci firmy, v níž střelec pracoval, čas od času chodili na střelnici.

Robert Šlachta

Nabízí se proto možnost, že vlastníka jiné nelegální zbraně už vraždící stavební technik mohl znát. Pokud by se podle Valenty zjistilo, že Ctirad V. získal zbraň těsně před svým činem, znal zřejmě někoho, kdo už podobný kus vlastnil. „Schopnost opatřit si funkční spolehlivou velkorážovou pistoli ukazuje spíše na to, že se pachatel na tuzemské zbraňové scéně orientoval,“ míní Valenta.

Podle Šlachty mohou být v Česku stále k mání zbraně, které v devadesátých letech po desítkách unikaly z českých zbrojních podniků. „Časy, kdy dealer přijel a v kufru auta měl pět samopalů, už jsou pryč,“ doplnil bývalý celník. Původ zbraně může podle Valenty objasnit zkoumání jejího stavu.