‚Ženám nosil květiny a vždy byl pozitivně naladěný.‘ Kolegové popisují střelce z Ostravy jako pohodového člověka

PRAHA Dvaačtyřicetiletý Ctirad V. vešel v úterních ranních hodinách do čekárny ve třetím patře fakultní nemocnice v Ostravě a poté, co podle některých informací vykázal z čekárny děti, začal střílet do pacientů traumatologické ambulance. Šest jich útok nepřežilo.

Ctirad V. pracoval jako stavební technik a podle jeho zaměstnavatele Aleše Zyguly se chování Ctirada V. v poslední době změnilo. „Cítil se v posledních týdnech nemocný a nebylo mu dobře. Měl podezření, že má vážnou chorobu,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel firmy, v níž střelec pracoval. Oficiálně byl Ctirad V. na nemocenské dovolené poslední dva týdny.



Pro Českou televizi Zygula uvedl, že chodili společně na firemní akce na střelnici. Zda měl ale Ctirad V. zbrojní průkaz, nevěděl. Muž měl v trestním rejstříku tři záznamy. Šéf krajské policie Tomáš Kužel uvedl, že šlo o násilné nebo drobné majetkové trestní činy. „U násilné činnosti šlo o drobnou potyčku,“ upřesnil. Zbraň, kterou útočník zabíjel, držel nelegálně.

Kolegové z práce ostravského střelce popisují jako pohodového člověka. „Vím, že měl přítelkyni, čas od času jsme se potkávali,“ okomentoval pro server Lidovky.cz jeden z jeho spolupracovníků. „Byl pořád pozitivně naladěný. Byl jediný, kdo holkám v kanceláři nosil kytky. Jezdili jsme spolu na lyže, sportovali jsme. Prostě to byl normální chlap. Sice byl na nemocenské, ale pracujeme venku, takže to je u nás ve firmě normální,“ uvedl pro server iDnes stavební technik z firmy, v níž s Ctiradem V. pracoval. Dodal, že těžko uvěřitelnou situaci stále vstřebává. „Na fotce, kterou zveřejnila policie jsem ho sice poznal, ale měl na sobě bílé boty a hodinky. Ani jedno nikdy nenosil. Ani to auto jsem u něj nikdy neviděl. Stále čekám, že se ukáže, že to byl někdo jiný,“ doplnil.



Také podle sousedů ve vesnici, kde bydleli jeho rodiče a kam za nimi jezdil, to byl vyrovnaný člověk a pohodář. V minulosti Ctirad V. působil jako útočník v hokejovém týmu Orli Stará Bělá v okresním přeboru Ostravy.

Dopisoval si se Stypkou

Podle informací Seznamu se Ctirad V., který v úterý zastřelil šest lidí a další tři zranil, v ostravské fakultní nemocnici léčil na oddělení hematoonkologie.

Zpěvák David Stýpka na svém facebookovém profilu uvedl, že byl se Ctiradem V. z tohoto důvodu v kontaktu. „Takový ten pocit, kdy si čtrnáct dní píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe. Ctirad byl evidentně labilní, ale že až takhle, to jsem bohužel nepoznal. Fuck! Je mi to líto,“ napsal. David Stypka v říjnu oznámil, že se léčí s rakovinou slinivky.

Poté, co střelec z areálu nemocnice utekl, zamířil za svou matkou, která žije na Opavsku. Ta následně kontaktovala policii a spolupracovala s ní na jeho dopadení. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš. „Přišel domů a oznámil, že zastřelil lidi a že se jde sám zastřelit.“



Ctirad V. se následně pokusil o sebevraždu v autě v Děhylově na Opavsku ve chvíli, kdy se nad tím vznášel policejní vrtulník. Od fakultní nemocnice je toho místo vzdálené jen 5,5 kilometru. Ministr vnitra Jan Hamáček pak uvedl, že pachatel nezemřel ihned, ale zraněním podlehl po půlhodinové resuscitaci.