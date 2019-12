‚Zlost je mu vidět na očích‘. Falešný pachatel z Ostravy si zažil perné chvíle, tisíce lidí ho měly za vraha

Ostrava Zhruba hodinu a půl poté, co ve Fakultní nemocnici Ostrava padly výstřely, zveřejnila policie na sociálních sítích podobiznu muže v červené bundě s popisem „podezřelý“. Kamerový portrét se začal internetem šířit jako lavina.

Po necelé půl hodině však policie fotografii smazala s tím, že nejde o podezřelého, ale o důležitého svědka. To už však muže s iniciálami J. S., doktoranda ostravské Technické univerzity, tisíce lidí mylně označovaly jako několikanásobného vraha.

„Zlost je mu vidět na očích“, „Měl ses zastřelit rovnou“, „Muslim vym*danej,“ mířily na něj nadávky a zlostné komentáře uživatelů. Že jde o falešné podezření, se ukázalo až po čase.



„Podle obrazových záznamů a výpovědí svědků, kteří viděli pachatele, jsme identifikovali muže, jehož jsme následně zadrželi. Během desítek minut, kdy jsme lustrovali možné podezřelé, jsme zjistili, že to není on a že je to jiný podezřelý,“ řekl médiím ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Dodal, že pátrání bylo poměrně složité vzhledem k tomu, že ozbrojený muž nemocnici opustil ještě před příjezdem policie nebo v době jejího příjezdu.

Mezitím se na sociálních sítích začala objevovat videa a fotografie mužů v červených bundách, které policisté v Ostravě zatýkali.

„Protože má nemocnice hodně východů, nebyli jsme schopni v počátku identifikovat podezřelou osobu. Nicméně vytěžením kamer v nemocnici jsme jej identifikovali, nasadili dva vrtulníky, bylo identifikováno vozidlo na Opavsku, a když byl vrtulník nad vozidlem, tak se pachatel střelil do hlavy,“ vysvětlil později na tiskové konferenci Kužel.

Na sociálních sítích, přímo na facebookovém profilu J. S., který je doktorandem na katedře geoinformatiky, se následně strhla debata, zda by se neměla policie muži za falešné obvinění omluvit.

Podle mluvčí ostravské policie Pavly Jirouškové však šlo o standardní postup a k žádnému pochybení policejních složek nedošlo. Ministr vnitra Jan Hamáček se nicméně později ve večerních televizních zprávách omluvil.