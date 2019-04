Průzkum: ANO by volilo 30 procent lidí. Stan, lidovci i TOP 09 jsou na pětiprocentní hranici

Praha Sněmovní volby by podle dubnového volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, jehož podpora se drží kolem 30 procent. ODS by si vybralo 14,5 procenta voličů, Piráty 14 procent. Devítiprocentní zisk ČSSD by byl mírně vyšší než v březnu, klesl naopak SPD na 7,5 procenta a komunistům na 6,5 procenta. Podpora STAN, lidovců a TOP 09 se nadále pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny.

Dubnových 29,5 procenta pro ANO je o procentní bod méně než v březnu. Piráti zůstali na svém, ODS si polepšila o půl procentního bodu. Vzhůru o procentní bod se dostali sociální demokraté. Procentní bod naopak ztratila SPD a 1,5 bodu ubylo komunistům.



„Strany jako KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo pěti procent. Pokud by se volby konaly v březnu, na nejvíce hlasů by mohli pomýšlet u STAN. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny,“ uvedl Median. Starostové a nezávislí by v dubnu dostali 5,5 procenta, lidovci 4,5 procenta a TOP 09 by získala čtyři procenta.

Median upozornil, že průzkum se z většiny konal v období, kdy se spekulovalo o výměně ministrů dopravy a průmyslu a obchodu. „Zhruba čtvrtina respondentů odpovídala již v době, kdy policie zveřejnila návrh na trestní stíhání premiéra (Andreje) Babiše a kdy odstoupil ministr spravedlnosti (Jan) Kněžínek,“ podotkla agentura.

Účast ve volbách v průzkumu avizovalo 61 procent dotázaných. Jít k urnám chce určitě polovina a spíše ano 11 procent. Volit určitě nechce téměř třetina lidí.

V průzkumu mezi 23. březnem a 24. dubnem se agentura Median dotazovala 1011 lidí ve věku 18 a více let.