První 'záložák' v Afghánistánu. Armáda pošle na misi šéfa pražských záchranářů

PRAHA Česká armáda vyšle do Afghánistánu historicky prvního příslušníka aktivních záloh. Pro svůj pilotní projekt si vybrala ředitele pražské záchranné služby Petra Koloucha. Zkušený lékař bude ve válkou zpustošené zemi sloužit ve vojenské nemocnici.

Kolouch, jenž šéfuje záchranářům v hlavním městě od roku 2015, by měl do Asie odcestovat koncem února. V rámci operace Resolution Support stráví na misi šest měsíců. Informaci přinesl specializovaný server Týdeník Policie.

„Budu působit jako lékař urgentního příjmu vojenské nemocnice v rámci své specializace urgentní medicína a anesteziologie,“ přiblížil Kolouch serveru Lidovky.cz.

Do Afghánistánu pojede s cílem získat cenné pracovní zkušenosti, které bude moct následně zužitkovat nejen záchranka, ale také Praha. „V době různých bezpečnostních hrozeb včetně mezinárodního terorismu je příprava IZS hlavního města naší země velmi důležitá nejen po stránce organizační, ale i odborné,“ řekl Kolouch s tím, že si takové příležitosti velmi váží.

Záchranná služba je podle jeho slov stabilizovaná po technické i personální stránce. Ani na chvíli tak neuvažoval, že by nabídku nepřijal. Přesto ji ale prvně konzultoval s rodinou, svým pracovním týmem a vedením města. Všichni mu vyjádřili podporu. „Jde o odbornou nabídku, kterou nelze odmítnout. Je pro mne čest pečovat o naše vojáky i koaliční síly v zahraničí,“ dodal.



Armáda, která Petra Koloucha coby prvního člena aktivních záloh pro takzvané operační nasazení v zahraničí oslovila, záležitost nechce z bezpečnostních důvodů komentovat. V jakém regionu země bude šéf záchranářů působit či jestli jej budou následovat další „záložáci“, tak není zřejmé.

„Jedná se o pilotní projekt, a proto nebudeme vzhledem k citlivosti informací poskytovat žádné bližší komentáře,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí armády Magdalena Dvořáková.

Kolouch, který zároveň několikrát do měsíce slouží jako lékař u leteckých záchranářů či ve Fakultní nemocnici v Motole, se po návratu ze zahraniční operace vrátí do funkce ředitele. Do té doby povede organizaci technický náměstek Ján Doubrava. Dominantním tématem záchranky pro první polovinu tohoto roku je totiž výstavba nového sídla na pražské Palmovce.