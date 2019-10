V Afghánistánu bylo nejhorší ošetřovat děti, nemají moc šancí na uzdravení, říká šéf pražské záchranky

PRAHA Jako první český příslušník aktivních záloh koncem února odcestoval do Afghánistánu, na urgentním příjmu tamní vojenské nemocnice ošetřoval masivně krvácející dospělé i raněné děti. Po šesti měsících se ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch vrátil do Česka s cennými zkušenostmi i pocitem, že bychom si měli vážit země, v níž žijeme.

Zkušený lékař, jenž šéfuje záchranářům v hlavním městě od roku 2015, sloužil ve válkou zpustošené zemi v rámci operace Resolution Support. Armáda si jej vybrala pro svůj pilotní projekt zapojení „záložáků“ do zahraničních misí.

„V Praze máme neskutečný komfort a klid na práci. Ať si kdokoliv stěžuje jakkoliv, nedá se to s bojovým nasazením srovnat ani v době nejrušnější služby,“ ohlíží se Kolouch za svým působením ve středoasijské islámské republice v rozhovoru pro Lidovky.cz, který proběhl na žádost zástupců pražské záchranné služby prostřednictvím emailu.

Lidovky.cz: Když se ohlédnete za svým půlročním působením v Afghánistánu, co se vám jako první vybaví?

Radost z několika zachráněných životů a šťastného návratu všech českých vojáků dané rotace domů. A také velká pokora a vděčnost za naši fungující zemi, v níž mohu se svou rodinou žít a pracovat v oboru urgentní medicíny pro pacienty, kteří neměli štěstí a onemocněli, případně se zranili.

Lidovky.cz: Jak přesně jste na místě pomáhal?

Působil jsem ve vojenské nemocnici pod zdravotnickým velením amerických lékařů a vojenským velením AČR. Byl jsem zařazen v týmu FST (polním chirurgickém týmu), který tvořil chirurg, ortoped, anesteziolog a já jako specialista na urgentní medicínu, dále několik sester - mužů. A to od instrumentáře operačního sálu, přes sestry JIP až po paramediky, hasiče či bojové zdravotníky různých odřadů.

Ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch.

Můj úkol byl první kontakt a vyšetření, třídění zraněných, ultrazvuková diagnostika FAST, někdy podání narkózy a také pooperační péče, případně odsun na vyšší pracoviště či do vlasti zraněného.



Lidovky.cz: S jakou nejtěžší situací jste se tam setkal?

Ze zranění šlo o úrazy hrudníku a krku s masivní krevní ztrátou. Nepříjemné bylo ošetřovat dětské pacienty, kteří v tamějších podmínkách často nemají šanci na plné uzdravení. Naše pomoc jim zachránila život, ale následný život s trvalými následky v jejich podmínkách bude velmi těžký.

Lidovky.cz: Co vás v Afghánistánu nejvíce překvapilo?

Po medicínské stránce jsem pozitivně vnímal schopnost improvizace a flexibility při zachování platnosti odborných doporučených postupů. Šlo o jednoduchou a rychlou medicínu, která měla pozitivní efekt pro přežití zraněných. Kladně hodnotím také včasné podávání antibiotik a množství podaných krevních derivátů.

Lidovky.cz: A v negativním smyslu?

Na všechno se používají jednorázové sety. Při polytraumatu sice šetří čas, ale někdy použijeme pouze část a zbytek generuje velké množství zdravotnického odpadu. Někdy byla rovněž složitá komunikace přes různé velící stupně.

Lékař Petr Kolouch.

Lidovky.cz: Na jaké úrovni je afghánské zdravotnictví?

Neodvažuji se to hodnotit. Pracoval jsem ve vojenské nemocnici a tamější civilní zařízení jsem nenavštěvoval. Často nás ale místní lékaři žádali o revize jejich vlastních pacientů, byli rádi za péči poskytovanou námi a s radostí si odváželi množství materiálu, který údajně neměli, aby se mohli následně starat o své pacienty.

V zemi nebyly k dispozici pro nás běžné vyšetřovací metody, jako je magnetická rezonance nebo civilní CT pracoviště. Neurochirurgickou péči čerpají někteří Afghánci například v Indii.

Lidovky.cz: V čem dalším se působení u nás a v Afghánistánu liší?

V Praze máme neskutečný komfort a klid na práci. Ať si kdokoliv stěžuje jakkoliv, nedá se to s bojovým nasazením srovnat ani v době nejrušnější služby. Važme si naší země.

Lidovky.cz: Je tedy práce tam náročnější?

Ano, trvala nonstop a museli jsme si odpočinek dávkovat dle harmonogramu bojových operací, což šlo pouze částečně. Ani vojenských lékařů US Army není nadbytek a heslo „každá ruka dobrá“ platí i v Afghánistánu.

Lidovky.cz: Na misi jste odjížděl s cílem získat cenné pracovní zkušenosti nejen pro záchranku, ale i pro Prahu. Získal jste je?

Ano. Inspirací nám může být zjednodušený systém třídění zraněných při hromadném neštěstí, takzvaný MASSCAL. Dále jsem si potvrdil, že je potřeba zdravotníky i v civilu cvičit v sebezáchraně a bezpečných postupech v situacích, jako jsou například aktivní střelec nebo terorismus obecně. V takových chvílích bude nutná přesná komunikace a spolupráce s intervenčními složkami, což v případě Prahy bude policie. Je třeba pracovat rychle a ještě více přemýšlet dopředu. V našich podmínkách můžeme uplatnit také odlišný léčebný přístup k poranění mozku, než na který jsme doposud zvyklí.

Lidovky.cz: Co ještě byste v Praze rád uplatnil?

Za vhodné považuji zjednodušit třídění zraněných pouze na tři barvy a nezdržovat se s detailním vyplňováním celostátně předepsaných karet odborné společnosti. Můžeme se také zaměřit na to, abychom rozvíjeli transfuzní protokoly i v přednemocniční neodkladné péči (PNP), ještě více pečovali o teplotní komfort zraněných a stejně tak zrychlili naši práci jak v PNP, tak na urgentních příjmech.

Lidovky.cz: Máte v plánu se do Afghánistánu vrátit, případně se zapojit do jiné zahraniční mise?

Bude mi 50 let, vážím si toho, že jsem měl možnost žít po boku profesionálů s velkým P. Jsem zdravý a vycvičený, tedy připravený pracovat v jakýchkoliv podmínkách to bude potřeba, ale další nasazení v zahraničí neplánuji.

Jsem zodpovědný za chod a rozvoj významné složky integrovaného záchranného systému naší země – zdravotnické záchranné služby v Praze. Plánuji pomoci při výchově mladých lékařů a zdravotníků obecně k takové službě, kterou jsem absolvoval já, a naopak u nás na záchrance vytvářet prostor pro práci vojenským veteránům, kteří skončí svůj závazek u Armády ČR. Tento rekvalifikační program u nás už probíhá a máme úspěšně zaměstnané bývalé příslušníky Armády ČR.