Prymula nespáchal zločin a řád si zaslouží, míní Havlův bývalý mluvčí Špaček. Zeman prý slovo hodlá dodržet

Praha Hrdina první vlny, který si zaslouží metál. Alespoň tak to doposud viděl nejen prezident Miloš Zeman, který epidemiologovi Romanu Prymulovi slíbil za zvládnutí jarní pandemie nejvyšší vyznamenání, tedy Řád bílého lva, ale i většina Prymulových spoluobčanů. Jenže jak praví přísloví, neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

Zemanův nešvar, tedy prozrazování toho, co by mělo zůstat překvapením, dostal Prymulu do svízelné situace. Nejprve musel přesvědčit prezidenta, že konání tradiční hradní ceremonie 28. října je v současné době nevhodné, když už se mu to podařilo, nechal se přistihnout, jak porušuje vlastní nařízení. A to mu u veřejnosti ani politiků zleva doprava body nepřidalo.



Ačkoli jeho zásluhy z jarní covidové vlny nikdo nepopírá, současný přešlap je přebil doslova v přímém přenosu. Do karet to nehraje ani prezidentovi, který své trumfy vyložil zkrátka moc brzy. Zda mu Řád bílého lva udělí, Hrad v pátek nekomentoval. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz ale prezident své slovo hodlá dodržet.

„Do této obtížné situace se prezident dostal vlastní vinou. Je stará tradice, která se dodržuje dlouhá desetiletí, že kandidáti na státní vyznamenání se nezveřejňují. První zveřejnění nastane až v okamžiku, kdy to vyznamenání dostanou do ruky. A v přímém televizním přenosu se veřejnost dozví, kdo jaké vyznamenání dostal. Říkat to předem jako bianco šek? To je netradiční, ale u prezidenta je to takový jeho osobní nešvar,“ řekl serveru Lidovky.cz Ladislav Špaček, bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla.

Prymula se podle něho dopustil prohřešku, protože si neuvědomil, že v okamžiku, kdy v krizovém řízení je on tou hlavní figurou, tak si prostě sám musí dávat pozor na to, aby ho novináři nikde nenachytali. Na druhou stranu ale podle Špačka Prymula dostává řád za zásluhy, které jsou nepopiratelné.

„Samozřejmě se nedopustil žádného zločinu. Zásluhy za zvládnutí první vlny epidemie má naprosto zasloužené a nehynoucí. Budeme mu stále za to blahořečit, jak to tehdy organizačně zvládl,“ dodal s tím, že by se nemělo stavět do těsné souvislosti to, co udělal tehdy, a poklesek, kterého se nyní dopustil. „Není to nicméně tak hluboký mravní poklesek jako kdyby spáchal nějaký zločin,“ shrnul Špaček.