Höschl donášel StB na Havlova bratra, tvrdí badatel. Sám Ivan Havel se ale známého psychiatra zastal

Praha Psychiatr Cyril Höschl donášel komunistické Státní bezpečnosti na Ivana Havla či samizdatového básníka Františka Pánka. Sdělil to v rozhovoru pro režisérku a spisovatelku Moniku Le Fay badatel Miroslav Vodrážka. Psychiatr to na sociálních sítích popřel. Sám Ivan Havel se Höschla zastal a vyjádřil pochopení pro lidi, kteří malou spoluprací s režimem kryli daleko důležitější a odvážnější činnosti.

V roce 1984 pracoval Cyril Höschl v Psychiatrickém ústavu Bohnice na pozici odborného asistenta. Byl zván na bytové semináře s vědeckým zaměřením, které Ivan Havel pořádal u sebe doma. Kromě toho se bratr budoucího prezidenta svěřoval Höschlovi také jako psychiatrovi, například ohledně rodinných záležitostí. Ivan Havel přednášel studentům na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Badatel to uvedl v rozhovoru s Monikou Le Fay.



Díky této známosti byl pro tajnou policii ideální a získal svůj svazek s označením KTS, tedy kandidát tajné spolupráce. StB ho vedla pod krycím jménem Vrba. Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky v roce 1992 rozhodl, že lidi z této kategorie nelze považovat za vědomé spolupracovníky režimu, neboť často o svém spisu u Státní bezpečnosti vůbec nevěděli. Badatelé upozorňují, že tito informátoři měli často větší cenu než plnohodnotní agenti.

Jak z archivu zjistil server Aktuálně, s Vrbou se scházel poručík Otakar Černý. Poprvé se sešli na konci října 1984 na služebně StB. Dále již volí jako místo schůzky civilnější prostředí, třeba kavárny. Zde již Černému podle Aktuálně.cz vypráví o duševních depresích Ivana Havla, se kterými se mu jako lékaři svěřil. Pramenily z toho, že jeho tehdejší manželka Květa byla milenkou Jiřího Dienstbiera staršího.

Kromě údajného donášení na Havla také Höschl sám dobrovolně předal tajné policii samizdatové básně Františka Pánka, jednoho ze signatářů Charty 77, jakmile se k nim dostal, tvrdil v rozhovoru Vodrážka. Textař skupiny The Plastic People of the Universe totiž šířil svou tvorbu jen v kruhu blízkých přátel.



‚To svinstvo stojí čím dál více.‘

Dále prý Höschl StB sdělil, že Pánek užívá drogy. K tomuto zjištění dospěl, když ho Pánek žádal o peníze. Aktuálně zde opět cituje ze spisu, na otázku na co peníze potřebuje prý básník odvětil, že „ho to svinstvo, které bere, stojí čím dál více“. Psychiatr také popsal jeho vazby na Václava Havla.

Höschl nedávno na svůj facebookový účet napsal, že nikdy nebyl členem KSČ. V 70. a 80. letech prý pomáhal odpůrcům režimu, například výrobou neschopenek či modrých knížek.

Na Höschlův status zareagoval dopisem i sám Ivan Havel. „Své estébácké spisy jsem svého času prohlížel a nevykouklo na mě vůbec nic, co by naznačilo, že by se od Tebe (míní Höschla) dozvěděli cokoliv použitelného proti mně. Kazili mi život jinak. (...) Někteří lidi při výslechu mluvili (někdy i dost ochotně) z obavy, že jinak by je stihla nějaká odveta (ať už v zaměstnání, v rodině, v cestování či jinak). Byli však i takoví, kteří mluvili (spíš velmi promyšleně a opatrně) ze zcela jiného důvodu, totiž aby odvedli pozornost od nějaké své jiné, daleko důležitější a odvážnější činnosti.“ Dopis končí slovy: „Mimochodem zvlášť oceňuji, žes jim nikdy nic nepodepsal.“

V roce 1985 učinila StB Höschlovi nabídku na hlubší spolupráci z pozice agenta. Höschl dle Vodrážky nabídku kvitoval s tím, že pro něj jde o občanskou povinnost. Sám si zvolil krycí jméno Jakub. Psychiatr se na Facebooku vyjádřil i k tomuto: „Nikdy jsem žádnou spolupráci s StB nepodepsal. Tato organizace nemůže mít žádnou mou zprávu, žádný můj podpis a mám čisté lustrační osvědčení.“ Vodrážka však tvrdí, že psychiatr se agentem stal, akorát nic nepodepsal, protože se obával, že by následně mohl být vydírán. Zachoval se nepodepsaný svazek se jménem Jakub ze dne 9. prosince 1985.

V červnu roku 1989 byl svazek agenta Jakuba uložen do archivu s tím, že Höschl již nemá potenciál informovat o bratrech Havlových. Další vytěžování je možné, stojí v závěru spisu.