Řecký požadavek negativních testů Čechy zaskočil. Cestovní kanceláře nabízejí slevy, klíčové je pojištění

Praha Rozhodnutí Řecka chtít od pondělí 17. srpna po příchozích turistech z pěti zemí včetně České republiky potvrzení o negativním testu na koronavirus komplikuje plány zhruba pěti tisícům Čechů, kteří se tam příští týden chystají odletět.

„Je to pro nás překvapení. Psal jsem ráno řeckému premiérovi, aby se na to ještě podívali,“ reagoval jako první premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) vyjádřil naději, že povinnost se na Čechy bude vztahovat jen po omezenou dobu. „S řeckou stranou jednáme, aby omezení byla co nejkratší.“

Balkánská země zpřísnila vstup poté, co v neděli tamní hygienici zaznamenali nejvyšší denní nárůst případů nákazy od počátku pandemie. Vyžadovat bude potvrzení ne starší než 72 hodin a lékařské osvědčení od laboratoře.

Povinný je takzvaný PCR test, tedy výtěr z nosohltanu. Ve fakultních a krajských nemocnicích činí jeho cena 1756 korun. Na soukromých odběrových místech ale může dosáhnout s expresním příplatkem až 7000 korun.



Kdyby nutnost nechat se otestovat někoho zcela odradila a chtěl by již zaplacenou dovolenou zrušit, s bezplatným stornem počítat nemůže. „Klienti si budou muset zajistit negativní test, případně cestu zrušit podle platných podmínek,“ konstatoval pro ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Překvapené cestovky

V tuto chvíli má zaplacený zájezd do Řecka 32 tisíc lidí, příští týden jich má odletět kolem 4800. Cestovní kanceláře tudíž musejí reagovat. Nově mají povinnost hlásit ministerstvu přes e-mail počet klientů podle bydliště a času odletu.

„Krok ze strany řecké vlády nás překvapil, protože jsme o něm až do včerejšího večera neměli žádné signály. V tuto chvíli ale stále čekáme na oficiální potvrzení a konkrétní podobu toho, co bude Řecko při vstupu do země vyžadovat. Od toho se budou odvíjet naše další kroky. Uvědomujeme si, že povinnost testů v současné podobě by pro řadu klientů znamenala velkou finanční i organizační zátěž,“ informoval v úterý server Lidovky.cz mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

CK Exim Tours chce podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky počkat na další vývoj a jednání politiků a epidemiologů obou zemí.

Z cestovních kanceláří, které server Lidovky.cz oslovil, byla konkrétnější CK Čedok a CK Alexandria. Ta bude klientům přispívat na testy až 1674 korun. „Jde o maximální cenu stanovenou ministerstvem zdravotnictví. Program se bude týkat všech, kteří vyrazí do Řecka od 17. 8. až do konce letní sezony 2020, samozřejmě pokud budou testy i v následujících týdnech nutné,“ řekl serveru Lidovky.cz marketingový ředitel Petr Šatný s tím, že stačí, aby zákazník poslal účtenku za test.

I CK Čedok plánuje přispět. „Máme zahlcené call centrum dotazy klientů ohledně nové situace. Postavili jsme se k tomu tak, že poskytujeme všem klientům, kteří si nově zakoupí zájezd do Řecka s odletem po 17. 8., slevu ve výši 1500 korun na osobu. Půjde o takový příspěvek na testy,“ uvedla mluvčí Eva Němečková.

Pozor na pojištění

V případě pozitivního testu klienta bude podle ní vše záviset na jeho cestovním pojištění. „Každá pojišťovna má jiné podmínky,“ dodala. U hlavních pojišťovacích společností v tuzemsku ale panuje shoda. Největší Generali Česká pojišťovna případnou škodu uhradí ze značné části. „Doložíte potvrzení od doktora a můžete uplatnit storno, jde o osmdesát procent ceny zájezdu,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí Filip Hrubý.

Stejnou procentuální částku vyplatí Kooperativa. „V rámci pojištění Storno jsou tyto škody kryty. Pokud si ho klient sjedná do tří dnů od zakoupení zájezdu, uhradíme mu v případě pozitivního testu na covid-19 a neschopenky z tohoto důvodu osmdesát procent ze storno poplatků,“ konstatoval mluvčí Milan Káňa.

Možnost pojistit se nabízejí i cestovní kanceláře. „Pokud někdo nebude u nás připojištěný a test u něj prokáže onemocnění, samozřejmě nebude moci odletět. S takovými klienty situaci budeme řešit individuálně,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí společnosti Invia Andrea Řezníčková. Podle ní je při cestování po Evropě vhodné využít připojištění za 290 a po světě za 590 korun. „Je tam záruka, že v případě onemocnění covidem pojištění storno uhradí,“ doplnila.

Loni navštívilo Řecko 407 tisíc Čechů. Letos kvůli koronaviru odhadovaly cestovní kanceláře snížení zhruba na polovinu.