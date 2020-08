Chorvatsko zakázalo tanec v barech, nejpozději o půlnoci musí zavřít. Reaguje na šíření covidu při nočním veselí

Praha/Záhřeb Těsně před začátkem víkendu se chorvatská vláda rozhodla přitvrdit v protikoronavirových opatřeních. Poslední dva dny sledovala strmější přírůstek nových případů nákazy a zatáhla bleskově za brzdu, aby neohrožovala zatím uspokojivý průběh turistické sezony. Od pátečního odpoledne je tak v Chorvatsku výrazně omezen režim v barech nebo diskotékách.

„Na chorvatské poměry to byl prudký nárůst, 130 a 180 nových nakažených, věkový průměr byl 34 let, v tom druhém případě 31 let. To jsou noční kluby,“ sdělil serveru Lidovky.cz český velvyslanec v Chorvatsku Vladimír Zavázal.

Úderem páteční 14. hodiny platí, že všechny bary, diskotéky a další podniky musejí nejpozději o půlnoci zavřít a nikdo nesmí mít v provozu taneční parket: na nich musejí být umístěné stoly a židle.

„Dalo by se říci, že je zakázaný tanec, jde o to, aby se k sobě lidi nepřibližovali na méně než metr a půl. V uličkách to budou nejspíš porušovat, ale v podnicích to nepůjde,“ dodal velvyslanec.

Chorvati uvalili nový zákaz bleskově, aby stihl platit ještě před víkendem, zároveň ho ale omezili desetidenní platností. Chtějí vidět, jak opatření funguje a nezatěžovat obyvatele ani turisty déle, než je nezbytné. O nárůst čísel se postaral hlavně Zábřeh a Split, dvě největší města, a z věkového průměru bylo úřadům zřejmé, že korona se šíří při bujarém nočním životě.

Nejznámějším takovým případem v Chorvatsku je ale pláž Zrče na ostrově Pag, který vyplísnil i český epidemiolog Rastislav Maďar. Přezdívá se mu chorvatská Ibiza, tančí tam hlava na hlavě a pije se sdíleným brčkem z jednoho kbelíku. Stejně jako v nejproslulejším zdejším klastru nákazy, nočním klubu Techtle Mechtle. Česko ale po omezení doby provozu nebo zavření parketů nesáhlo.