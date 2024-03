Zemanovi museli zprůchodnit cévu. Teď se bude čekat na to, až se mu tělo zahojí, říká lékař Zima

V pondělí oznámila Fakultní nemocnice Motol, že exprezident Zeman zůstává v péči lékařů po prodělané operaci pro kritické nedokrvení dolní končetiny. Po operaci došlo k otoku, který museli lékaři řešit naříznutím krytů svalů, uvedla nemocnice v tiskovém prohlášení po zasedání lékařského konzilia. Zeman je podle lékařů při vědomí, orientován a spolupracuje při zahájení rehabilitace.

„Zpráva mi přišla velmi korektní a popsala přesně to, co se v nemocnici odehrávalo. Kvalitní a dostatečná,“ reaguje pro Lidovky.cz Tomáš Zima.

Lidovky.cz: Jak si představit kritické nedokrvení končetin, v případě pana prezidenta Zemana dolních?

Došlo k ucpání cévy. Ta musela být revaskularizována – tedy muselo dojít k obnovení průtoku krve. Ta krevní sraženina – trombus – se musela zkrátka vyndat.

Lidovky.cz: Zpráva FN Motol dále hovoří o angioplastice…

To je právě zákrok týkající se zúžené cévy. Záleží, o jaké konkrétní místo se přesně jednalo. To já samozřejmě nevím. Nicméně prostě je do daného místa vsunut stent s balónkem tak, aby bylo zajištěno prokrvení.

Lidovky.cz: U prezidenta Zemana vznikl následně otok. To je standardní?

Končetina byla ucpaná, respektive do ní přestala téct krev. Po daném zákroku se zase vrátila, na což pacientovo tělo logicky reaguje a musí se s tím dále pracovat.

Lidovky.cz: Což tedy proběhlo dle zprávy naříznutím krytů svalů.

Pokud dojde k otoku svalu, tak se toto standardně provádí. Teď vlastně čekáme na to, jak dlouho se tělo po zákroku zahojí. To se nedá samozřejmě odhadnout, u každého člověka je to individuální.

Lidovky.cz: Takto popsaný zákrok zní poměrně složitě. Je běžné, že pacient po takovém to zákroku je při vědomí a spolupracuje s rehabilitací?

Jedná se o běžný zákrok. Provádí se při vědomí, případně při krátké narkóze.

Lidovky.cz: Jak vypadá rehabilitace po takovém zákroku?

Pointou je, že pokud je člověk nějakou dobu imobilní, tak se musí zase rozhýbat. V tomto konkrétním případě ale netuším.