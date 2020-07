Reportáž z kraje, na který se zapomnělo. Díky nám jste topili, teď na nás kašlete, volají z Karviné

Karviná Za oknem vlaku se nevine ostnatý drát, ale stejně člověk pozná, že už je to tady. „V Moravskoslezském kraji platí povinnost nosit v dopravních prostředcích roušky. Žádáme cestující, aby si je nasadili, opakované neuposlechnutí je důvodem k vyloučení z přepravy,“ ozve se ve vlaku hlášení, jakmile souprava vyrazí z Hranic.

Příznačně. Nic se nezměnilo, pasažéři jsou stejní lidé na stejných místech, ale i tak to kvůli zakrytí obličejů ústenkami působí, jako by vlak vjel do Černobylu: temného a nebezpečného místa. Líné krápání z šedivé oblohy tomu jen dodává.



Srovnání s Černobylem je co do důsledků přemrštěné, koronavirus není jaderné ozáření, ale Karviná má podobně pochroumanou pověst jako ukrajinské město, které mělo tu smůlu, že v něm soudruzi zbudovali atomovou elektrárnu. V severním cípu Moravy se zase koncem 18. století našlo černé uhlí.