Neobtěžujte nás, vyzvala exmanželka premiéra Babiše novináře

Praha Matka Andreje Babiše mladšího požádala novináře, aby již dále nenarušovali jejich soukromí a nepokoušeli se je kontaktovat. Uvedla to ve vyjádření pro televizi Nova k vývoji v kauze Čapí hnízdo. Premiér Babiš po sobotním pětihodinovém setkání se svým synem řekl, že Babiš mladší a jeho matka už pochopili, jak je novináři zneužili.

Otázky reportérů Seznam Zpráv Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka označila Beata Babišová za sugestivní s cílem poškodit Andreje Babiše staršího a striktně odsoudila metody, které novináři k získání rozhovoru použili.

„I přesto, že jsem reportéry Slonkovou a Kubíka výslovně upozornila na to, že můj syn je nemocný, a proto rozhovor s ním nepřipadá v úvahu, udělali to, že skrytou kamerou rozhovor se mnou a mým synem natočili a zveřejnili,“ uvedla.

Upozornila i na narušení soukromí, kterého se reportéři údajně dopustili. „Tím, že byla zveřejněná adresa našeho bydliště, dnes nemůžeme svobodně ani vyjít z bytu na ulici. Prosím novináře, aby respektovali naše soukromí, zdravotní stav našeho syna a dál nás neobtěžovali,“ řekla. „Už s nimi hovořit nebudeme,“ dodala na závěr.

Server Seznam Zprávy na svůj Twitter napsal, že celou adresu bydliště ani jméno města, kde Babiš mladší bydlí, nezveřejnil: „To zveřejnil až Andrej Babiš ve svém příspěvku na sociálních sítích.“ Připomněl, že Syndikát novinářů označil jejich reportáž za etickou.

Babiš: Už pochopili, že je novináři zneužili

Babiš v sobotu uvedl, že brzo ráno za svým synem odletěl. V neděli na Facebooku napsal, že syna a jeho matku navštívil, aby si poslechl, jak prožívají poslední dny. „Už pochopili, jak je novináři zneužili. Že se snaží zneužít mého nemocného syna a postavit ho proti mně,“ uvedl premiér. Odmítl zároveň, že se od svatby z loňského roku neviděli. „Potkali jsme se od ní několikrát a v Ženevě jsem byl za ním podruhé. Včera (v sobotu) jsme spolu strávili asi pět hodin, povídali si a hráli šachy. Je to už dlouho, co jsme spolu naposledy hráli,“ dodal Babiš. Podrobnosti k případu chce dodat dnes v televizi Nova.

Cestu Babiše do Ženevy kritizovali někteří opoziční politici. Poukazovali na to, že by mohl svého syna, který je společně s ním obviněn v kauze Čapí hnízdo, ovlivňovat. Babiše mladšího dosud policie nevyslechla. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala serveru Euro.cz řekl, že zastupitelství nevidí žádný konkrétní důvod k tomu, aby premiérovi styk se synem zakázalo.